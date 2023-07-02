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Dünya

Yeni Şafak Fransa'daki çatışmaların merkezinde: Nanterre'de resmi görevli görmek imkansız

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan protestolar altıncı gününe girdi. Ülkede, pek çok kentte düzenlenen eylemlerde caddeler savaş alanına dönerken Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, olayları yakından takip etmek üzere Fransa'ya gitti. Karagöz'ün ilk durağı olan Nanterre'de eylemcilerin yaktığı binalar ve araçlar kameraya yansıdı. Karagöz, büyük bir finans merkezi olan bölgedeki son durumu "Burası tıpkı savaştan çıkmış bir şehir gibi. Kimse yok. Nahel'in öldürüldüğü günden bu yana Nanterre bölgesinde resmi bir görevli görmek imkansız. Hatta belki insan görmek bile imkansız." sözleriyle anlattı.

17:34 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, Fransa'nın Nanterre kentinde eylemcilerin savaş alanına çevirdiği caddeleri görüntüledi.

Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, Fransa'nın Nanterre kentinde eylemcilerin savaş alanına çevirdiği caddeleri görüntüledi.

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde üç kişi bulunan bir araca ateş açarak Nahel M. adlı sürücünün ölümüne sebep oldu. 17 yaşındaki Nahel'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde sokaklara döküldü.

Başkent Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanırken caddeler savaş alanına döndü.



Yeni Şafak olayların yaşandığı bölgede

Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, ülkede yaşanan olayları yakından takip etmek üzere Fransa'ya gitti.


"Nanterr savaştan çıkmış bir şehir gibi"

Karagöz'ün ilk durağı olan Nanterre'de eylemcilerin yaktığı binalar ve araçlar kameraya yansıdı. Karagöz, büyük bir finans merkezi olan bölgedeki son durumu şu sözlerle anlattı:

Nanterre'deyiz. Burası tıpkı böyle savaştan çıkmış bir şehir gibi. Kimse yok. Duvarlarda yazılar var.
Nanterre'de eylemciler tarafından ateşe verilen bölgede çok sayıda ilkini gördük araçlar var.
Hala kaldırılmamış. Neden kaldırılmadığının sorusunun cevabıysa polis güçleri ve resmi makamlara ait araçlar hala bölgeye girmekte tereddüt ediyor.
Çünkü bu araçları kaldırmaya gelen araçlar da yakılabilir. Görevliler hayat tehdidiyle karşı karşıya kalabilir. Nahel'in öldürüldüğü günden bu yana Nanterre bölgesinde resmi bir görevli görmek imkansız.
Hatta belki insan görmek bile imkansız. Şöyle bakacak olursak kimse yok. Etrafta hala yıkılmış ve yakılmış malzemelerin kalıntıları duruyor. Adeta ıssız bir şehir gibi Nanterre.



#Fransa
#Nanterre
#Nahel
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