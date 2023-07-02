Yeni Şafak Fransa'daki çatışmaların merkezinde: Nanterre'de resmi görevli görmek imkansız

Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, Fransa'nın Nanterre kentinde eylemcilerin savaş alanına çevirdiği caddeleri görüntüledi.
Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde üç kişi bulunan bir araca ateş açarak Nahel M. adlı sürücünün ölümüne sebep oldu. 17 yaşındaki Nahel'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde sokaklara döküldü.
Başkent Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanırken caddeler savaş alanına döndü.
Yeni Şafak olayların yaşandığı bölgede
Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, ülkede yaşanan olayları yakından takip etmek üzere Fransa'ya gitti.
"Nanterr savaştan çıkmış bir şehir gibi"
Karagöz'ün ilk durağı olan Nanterre'de eylemcilerin yaktığı binalar ve araçlar kameraya yansıdı. Karagöz, büyük bir finans merkezi olan bölgedeki son durumu şu sözlerle anlattı: