Yeni Şafak Laçın Yolu’nda

Moskova-Bakü-Erivan arasında 10 Kasım 2020’de imzalanan üçlü anlaşmadaki en kritik maddelerden biri silahlı Ermeni gruplarının bölgeden çıkmasıydı. Ancak Ermenistan yönetimi anlaşmanın aksine buraya Rusya’nın desteğiyle savaşçı ve milis sevk etmeyi sürdürdü.

Azerbaycan yönetimi bunun üzerine Laçın Yolu’na kontrol noktası kurdu.

Bu kontrol noktasıyla sevkiyatın önüne geçildi.





Tırların geçişine izin verilmiyor

Uluslararası arenada Fransa’nın desteğiyle kara propaganda yapan Ermenistan yönetimi bu yolun açılmasını istiyor.

Paşinyan hükümetinin, Laçın Yolu’nu provoke etmek için gönderdiği yardım tırları da bekletiliyor.

Yeni Şafak’ın görüştüğü askeri kaynaklar bir aydır bölgede olan tırların geçişini kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi.

Soykırım yapan Ermenilerden biri yakalandı

Azerbaycan yönetimi kontrol noktasında yaptığı pasaport kontrolünde ise çok sayıda suçluyu yakaladı.

Bunlardan biri de birinci Karabağ Savaş’ında Karabağ’ın Meşeli köyünde soykırım yapan Ermenilerden biri Vagıf Haçaturov.

Haçaturov burada gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Kızılhaç Örgütü yardım değil kaçakçılık yapıyor

İnsani yardım adı altında Laçın Yolu’ndan geçerek Hankendi’ye giden Kızılhaç Örgütü’nün ise sigara ve alkol kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.



