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Azerbaycan Laçın Yolu'nda kontrol noktası kurdu: Savaşçı ve milislerin önüne geçildi

Azerbaycan yönetimi, Ermenistan'ın savaşçı ve milis sevk etmeyi sürdürmesi üzerine Laçın Yolu’na kontrol noktası kurdu. Bu yolun açılmasını isteyen Ermenistan, uluslararası arenada kara propaganda çalışması yürütüyor. Yeni Şafak ekibi son günlerde gündemden düşmeyen Laçın Yolu’nu görüntüledi.

Ferhat Açıl
10:21 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Azerbaycan yönetimi Laçin Yolu’na kontrol noktası kurdu.

Azerbaycan yönetimi Laçin Yolu’na kontrol noktası kurdu.

Moskova-Bakü-Erivan arasında 10 Kasım 2020’de imzalanan üçlü anlaşmadaki en kritik maddelerden biri silahlı Ermeni gruplarının bölgeden çıkmasıydı. Ancak Ermenistan yönetimi anlaşmanın aksine buraya Rusya’nın desteğiyle savaşçı ve milis sevk etmeyi sürdürdü.



Azerbaycan yönetimi bunun üzerine Laçın Yolu’na kontrol noktası kurdu.

Bu kontrol noktasıyla sevkiyatın önüne geçildi.


Tırların geçişine izin verilmiyor

Uluslararası arenada Fransa’nın desteğiyle kara propaganda yapan Ermenistan yönetimi bu yolun açılmasını istiyor.

Paşinyan hükümetinin, Laçın Yolu’nu provoke etmek için gönderdiği yardım tırları da bekletiliyor.

Yeni Şafak’ın görüştüğü askeri kaynaklar bir aydır bölgede olan tırların geçişini kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi.

Soykırım yapan Ermenilerden biri yakalandı

Azerbaycan yönetimi kontrol noktasında yaptığı pasaport kontrolünde ise çok sayıda suçluyu yakaladı.

Bunlardan biri de birinci Karabağ Savaş’ında Karabağ’ın Meşeli köyünde soykırım yapan Ermenilerden biri Vagıf Haçaturov.

Haçaturov burada gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Kızılhaç Örgütü kaçakçılık yapıyor

İnsani yardım adı altında Laçın Yolu’ndan geçerek Hankendi’ye giden Kızılhaç Örgütü’nün ise
sigara ve alkol kaçakçılığı
yaptığı tespit edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Kardeş Türkiye’nin desteğini bu konuda her zaman yanımızda gördük
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Kardeş Türkiye’nin desteğini bu konuda her zaman yanımızda gördük

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ülkedeki büyükelçiler ve yabancı diplomatlara, Berde-Ağdam tren yolu ve otoyol inşaatı hakkında bilgi verdi. Hacıyev, projenin devam ettiği noktada Türk gazetecilere Laçın yolundaki Ermeni provokasyonu hakkında konuştu. “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bu konu hakkında çok güzel bir açıklaması oldu, kardeş Türkiye’nin desteğini bu konuda her zaman yanımızda gördük. BM Güvenlik Konseyi’ne Ermenistan bu konuyu taşımıştı. BM 25 yıl boyunca Karabağ konusunu konuşmadı, şimdi Ermenilerin manipülasyonlarını ve dezenformasyonlarını içeren konuları gündeme getirdi” dedi.

#Azerbaycan
#Laçın
#Ermenistan
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