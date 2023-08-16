Azerbaycan Laçın Yolu'nda kontrol noktası kurdu: Savaşçı ve milislerin önüne geçildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ülkedeki büyükelçiler ve yabancı diplomatlara, Berde-Ağdam tren yolu ve otoyol inşaatı hakkında bilgi verdi. Hacıyev, projenin devam ettiği noktada Türk gazetecilere Laçın yolundaki Ermeni provokasyonu hakkında konuştu. “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bu konu hakkında çok güzel bir açıklaması oldu, kardeş Türkiye’nin desteğini bu konuda her zaman yanımızda gördük. BM Güvenlik Konseyi’ne Ermenistan bu konuyu taşımıştı. BM 25 yıl boyunca Karabağ konusunu konuşmadı, şimdi Ermenilerin manipülasyonlarını ve dezenformasyonlarını içeren konuları gündeme getirdi” dedi.