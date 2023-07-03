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Yeni Şafak'ın YPG sorusu Paris Belediye Başkan Yardımcısı Audrey Pulvar'ı rahatsız etti

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in ölümünün ardından başlayan protestolarda yedinci güne girildi. Eylemler sonucu savaş alanına dönen ülkedeki son gelişmeleri yakından takip etmek üzere bölgeye giden Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, Paris Belediye Başkan Yardımcısı Audrey Pulvar ile bir röportaj gerçekleştirdi. Protestolara ilişkin "Şiddet hiçbir şeyi çözmez. Olanlar demokrasi ve özgürlük değil." ifadesini kullanan Pulvar, Karagöz'ün "Hükümetinizin, Türkiye için Suriye’deki terörist bir örgüt olan YPG’yi, birçok kez Elysee Sarayı’nda ağırlaması hakkında ne düşünüyorsunuz. Bu demokrasi mi?" şeklinde yönelttiği soruyu ise cevaplamaktan kaçındı. "Pozisyonum gereği bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." diyen Pulvar, röportajı sonlandırdı.

15:15 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Paris Belediye Başkan Yardımcısı Audrey Pulvar, Fransa'nın YPG temsilcilerini Elysee Sarayı’nda ağırlamasına yönelik sorulan soruya cevap vermedi.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Audrey Pulvar, Fransa'nın YPG temsilcilerini Elysee Sarayı’nda ağırlamasına yönelik sorulan soruya cevap vermedi.

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde üç kişi bulunan bir araca ateş açarak Nahel M. adlı sürücünün ölümüne sebep oldu. 17 yaşındaki Nahel'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde sokaklara döküldü.

Başkent Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanırken sokaklar savaş alanına döndü.

Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, ülkede yaşanan olayları yakından takip etmek üzere bölgeye gitti. Fransa'daki son duruma ilişkin haber takibi yapan Karagöz, Paris Belediye Başkan Yardımcısı Audrey Pulvar ile bir röportaj gerçekleştirdi.



Paris Belediye Başkan Yardımcısı: Şiddet hiçbir şeyi çözmez

Pulvar, ülkede yaşanan protestolara ilişkin şunları söyledi:

"Kabul edilebilir değil. Şu an kaosa katılıyorlar. Şiddet hiçbir şeyi çözmez. Olanlar demokrasi ve özgürlük değil"

YPG sorusunu cevaplamaktan kaçındı

Pulvar, Karagöz'ün
"Hükümetinizin, Türkiye için Suriye’deki terörist bir örgüt olan YPG’yi, birçok kez Elysee Sarayı’nda ağırlaması hakkında ne düşünüyorsunuz. Bu demokrasi mi?"
şeklinde yönelttiği soruyu ise cevaplamaktan kaçındı.
"Pozisyonum gereği bu konu hakkında konuşmak istemiyorum."
diyen Pulvar, röportajı sonlandırdı.

#Fransa
#Paris
#Paris Belediye Başkan Yardımcısı
#Audrey Pulvar
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