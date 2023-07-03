Yeni Şafak'ın YPG sorusu Paris Belediye Başkan Yardımcısı Audrey Pulvar'ı rahatsız etti

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Audrey Pulvar, Fransa'nın YPG temsilcilerini Elysee Sarayı’nda ağırlamasına yönelik sorulan soruya cevap vermedi.
Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde üç kişi bulunan bir araca ateş açarak Nahel M. adlı sürücünün ölümüne sebep oldu. 17 yaşındaki Nahel'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde sokaklara döküldü.
Başkent Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanırken sokaklar savaş alanına döndü.
Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, ülkede yaşanan olayları yakından takip etmek üzere bölgeye gitti. Fransa'daki son duruma ilişkin haber takibi yapan Karagöz, Paris Belediye Başkan Yardımcısı Audrey Pulvar ile bir röportaj gerçekleştirdi.
Paris Belediye Başkan Yardımcısı: Şiddet hiçbir şeyi çözmez
Pulvar, ülkede yaşanan protestolara ilişkin şunları söyledi: