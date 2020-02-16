Dünya Yeni vaka sayısı 70 daha arttı Japonyadaki karantina gemisinde salgın günden güne yayılıyor
ASYA

Yeni vaka sayısı 70 daha arttı: Japonya’daki karantina gemisinde salgın günden güne yayılıyor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren koronavirüsü nedeniyle Japonya’da karantina altına alınan gemiden bugün de kötü haber geldi. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, gemide 70 yeni vakanın daha doğrulandığını açıkladı. Son vakalar gemide şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısını 355’e çıkarırken, Japonya genelindeki vaka sayısı ise 407’ye yükseldi.

Haber Merkezi İHA
&quot;Diamond Princess&quot; adlı yolcu gemisi.
"Diamond Princess" adlı yolcu gemisi.

Japonya’da koronavirüsü nedeniyle karantina altına alınan gemideki 70 kişinin daha enfekte olduğunun anlaşılmasıyla gemideki toplam vaka sayısı 355’e yükseldi.

Yolcu gemisinde günden güne salgın yayılıyor.

  • Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra koronavirüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Japonya’da karantina altına alınan gemideki vaka sayısı günden güne artıyor. Şimdiye dek kronik sağlık problemleri bulunan ve ileri yaştaki 11 yolcunun tahliye edildiği gemideki karantinanın 19 Şubat’ta sona ermesi bekleniyor.

Karantina 19 Şubat'ta bitmesi bekleniyor.

Virüsten enfekte olduktan sonra sağlık kuruluşlarına sevk edilen yolcular dışında gemide an itibarıyla yaklaşık 3 bin 300 yolcu ve mürettebat bulunuyor. Karantina altındaki gemi dışında Japonya’nın farklı eyaletlerinde de görülen koronavirüsü nedeniyle ülkede şimdiye kadar 1 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da karantina altındaki gemide 44 kişide daha koronavirüs tespit edildi
DÜNYA
Japonya'da karantina altındaki gemide 44 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Gemide 70 yeni vaka daha

Gemide 70 yeni vaka daha

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