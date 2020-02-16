Yeni vaka sayısı 70 daha arttı: Japonya’daki karantina gemisinde salgın günden güne yayılıyor Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren koronavirüsü nedeniyle Japonya’da karantina altına alınan gemiden bugün de kötü haber geldi. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, gemide 70 yeni vakanın daha doğrulandığını açıkladı. Son vakalar gemide şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısını 355’e çıkarırken, Japonya genelindeki vaka sayısı ise 407’ye yükseldi.

Haber Merkezi 16 Şubat 2020, 09:55 Son Güncelleme: 16 Şubat 2020, 10:17 İHA