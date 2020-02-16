Yeni vaka sayısı 70 daha arttı: Japonya’daki karantina gemisinde salgın günden güne yayılıyor

Japonya’da koronavirüsü nedeniyle karantina altına alınan gemideki 70 kişinin daha enfekte olduğunun anlaşılmasıyla gemideki toplam vaka sayısı 355’e yükseldi.
- Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra koronavirüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Japonya’da karantina altına alınan gemideki vaka sayısı günden güne artıyor. Şimdiye dek kronik sağlık problemleri bulunan ve ileri yaştaki 11 yolcunun tahliye edildiği gemideki karantinanın 19 Şubat’ta sona ermesi bekleniyor.
Virüsten enfekte olduktan sonra sağlık kuruluşlarına sevk edilen yolcular dışında gemide an itibarıyla yaklaşık 3 bin 300 yolcu ve mürettebat bulunuyor. Karantina altındaki gemi dışında Japonya’nın farklı eyaletlerinde de görülen koronavirüsü nedeniyle ülkede şimdiye kadar 1 kişi hayatını kaybetti.