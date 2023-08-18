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Dünya

Yeni Zelanda'da dikkat çeken karar: 18 yıl hapis yatan 3 milyon dolar alacak

Yeni Zelanda'da hükümet, "cinayetten" suçsuz yere 18 yıl hüküm giyen Alan Hall isimli kişiye 3 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

17:36 . 18/08/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Radio New Zealand'ın haberine göre, hükümet, "masum" olduğunu belirterek 60 yaşındaki Hall'dan resmi olarak özür diledi ve kendisine tazminat ödeyeceğini bildirdi.

Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi, yaklaşık 40 yıl önce yaşanan olayda 52 yaşındaki Arthur Easton'ı kasten öldürmekten hüküm giyen Hall'un mahkumiyet kararını bozarak bu kararı "adaletin hatalı tecelli etmesi" olarak nitelendirdi.

Mahkeme, Hall'a yaklaşık 3 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Ekim 1985'te Easton'ı öldürmekle suçlanan ve otizm spektrum bozukluğu teşhisi konulan Hall, 1994'te şartlı tahliye edilmiş, 2012'de yeniden hapse konulmuştu.

Hall'un masum olduğuna yönelik itirazı üzerine, Yeni Zelanda hükümeti tarafından olayın araştırılması için atanan emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Rodney Hansen, Hall'un masumiyeti yönünde fikir beyan ederek kendisine tazminat verme tavsiyesinde bulunmuştu.

Toplam 18 yıl hapiste kalan Hall, geçen yıl serbest bırakılmıştı.



#Yeni Zelanda
#Yeni Zelanda temyiz mahkemesi
#tazminat
#hapis
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