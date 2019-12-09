Dünya Yeni Zelandada Whakaari Yanardağı patladı 5 ölü, 23 yaralı
ASYA

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 5 ölü, 23 yaralı

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. 23 kişi yaralandı. Yanardağıın bulunduğu Beyaz Ada'da aralarında turistlerin de olduğu 100 kişinin kaldığı tahmin ediliyor.

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Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı
Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı

Yeni Zelanda'da, Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında kül bulutu yükselmeye başlayan yanardağın çevresinde bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yaralananlar arasında turistlerin de olduğunu açıkladı.

İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı yanardağ patlaması sırasında adada 100 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Patlama sonrası birçok kişiden de haber alınamadığını bildirildi.

Adaya kurtarma helikopterlerinin sevk edildiğini belirten yetkililer, bölgede yaşayanlara camlarını kapatarak evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.

Whakaari Yanardağı, son olarak 2001'de aktif hale gelmişti.

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