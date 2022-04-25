Yeniden seçilen Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Yeni dönem son 5 yılın devamı olmayacak

Hayat

Venedik Bienali ilklere sahne oluyor

Dünyanın en eski sanat etkinliği olan Venedik Bienali bu yıl ilklere sahne oluyor. Kadınların ilk kez ön planda olduğu etkinlikte ABD’yi siyahi bir kadın, Fransa’yı ise Cezayirli göçmen bir kadın temsil ediyor. Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya bienale katılmazken ülkemizden ilk kez bir bakan ülke pavyonunun açılışına katıldı. Tüm bunların yanı sıra Venedik Bienali bu sene NFT’lere de ev sahipliği yapıyor.