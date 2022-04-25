Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Yeniden seçilen Fransa Cumhurbaşkanı Macron Yeni dönem son 5 yılın devamı olmayacak
AVRUPA

Yeniden seçilen Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Yeni dönem son 5 yılın devamı olmayacak

Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yeni dönemin son 5 yılın devamı olmayacağını, gelecek yılların kolay olmayacağını ancak gelecek nesiller için tarihi yeniden yazacaklarını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yeniden seçilen Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Yeni dönem son 5 yılın devamı olmayacak
Emmanuel Macron

Macron, seçimin ikinci turu sandık çıkış anketlerinin açıklamasının ardından Eyfel Kulesi'nin önündeki meydanda destekçileriyle bir araya geldi. Burada konuşma yapan Macron, kendisine güvenen Fransızlara teşekkür etti.

  • Seçimdeki aşırı sağcı Marine Le Pen'e oy verenlerin hayal kırıklığı yaşadığını bildiğini ifade eden Macron, "Çok sayıda vatandaşın aşırı sağa karşı durmak için bana oy verdiğini biliyorum. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.

Macron, aşırı sağın "öfkesine" çözüm ve yanıt bulmaları gerektiğini söyledi. Fransa'yı "büyük iklim ulusu" yapmak istediğini belirten Macron, gelecek yılların kolay olmayacağını ancak gelecek nesiller için tarihi yeniden yazacaklarını kaydetti.

  • Emmanuel Macron, bu yeni dönemin sona eren son 5 yılın devamı olmayacağını dile getirdi. Sandık çıkış anketlerine göre cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu kaybeden aşırı sağcı Marine Le Pen de düzenlediği basın toplantısında Fransa ve Fransızlar için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

Seçimde elde ettiği oy oranını "zafer" olarak değerlendiren Le Pen, haziran ayında düzenlenecek genel seçim için mücadele edeceklerini kaydetti. Le Pen, Macron'un yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin Fransa'yı "yok edeceğini" savundu.

Öte yandan seçimin ilk turunda yüzde 21,95'lik oyla elenen aşırı solcu Jean-Luc Melenchon da Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilememesinin Fransız halkının "birliği" için iyi haber olduğunu belirtti.

  • Melenchon, Macron'un "5. Cumhuriyet" olarak adlandırılan dönemde aldığı oy bakımından "en kötü" şekilde seçilen cumhurbaşkanı olduğunu savundu.

Kamu yayıncısı France Info'nun hazırlattığı anketlere göre, Cumhurbaşkanı Macron, oyların yüzde 58,2'sini alırken rakibi aşırı sağcı Le Pen, yüzde 41,8'de kaldı.

Fransa'da Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından sokaklar karıştı
OYNAT 00:57
Fransa'da Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından sokaklar karıştı
Fransa'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesinin ardından başkent Paris ile Rennes ve Nantes kentlerinde gösteriler düzenlendi. Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
Bir polisi şehit etmişti

Bir polisi şehit etmişti

​Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Galatasaray İzmirde kazandı

Galatasaray İzmir'de kazandı

Sarı kırmızılıların galibiyeti sonrası Altay'ın umutları tükendi.
Darbeciyle şovu göze alamadı

Darbeciyle şovu göze alamadı

​Darbecilerle görüşmek isteyen Kılıçdaroğlu tepkiden çekinince ziyaretten vazgeçti.

FETÖ’nün gözü hâlâ kamuda

FETÖ’nün gözü hâlâ kamuda

​Büyük ölçüde tasfiye edilen FETÖ devlete sızmak için yeni arayışlara girdi.

Yağı Müslümanlar bitirmiş!

Yağı Müslümanlar bitirmiş!

​Fransa'da skandal iddia.

Avrupa’da ırkçılık yeni ‘merkez’

Avrupa’da ırkçılık yeni ‘merkez’

​İslam karşıtı 49 parti ve hareket var.
21 yılda hidroelektrik yüzde 48 arttı

21 yılda hidroelektrik yüzde 48 arttı

​Hidroelektrik üretimi yatırımla güçleniyor.
Mültecilerin akın ettiği 9 ülke zorda

Mültecilerin akın ettiği 9 ülke zorda

​Brüksel'den maddi yardım talep ettiler.
Normalleşmeyi hedef alıyor

Normalleşmeyi hedef alıyor

​AK Partili tarihçi vekil Doç. Dr. Özşavlı HDP'li Paylan'a tepki gösterdi.
İstanbul’un Sütçü İmamı belgesel oldu

İstanbul’un Sütçü İmamı belgesel oldu

​İşgal yıllarında tutuklanıp Guyana Hapishanesi'ne sürgün edildi.
Boğaziçi iftarda buluştu

Boğaziçi iftarda buluştu

​Bini aşkın mezun, öğrenci ve akademisyen katıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.