​Yetmişten fazla belediyeden Macron’u hedef alan ortak bildiri: ​Faşizme sürükleniyoruz

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iktidarının, İslam karşıtı politikasına tepkiler artarak devam ediyor. The New Arab’ın haberine göre ülkede, 70’ten fazla seçilmiş belediye yetkilisi imzaladıkları bir ortak bildiriyle, hükümet politikalarını “İslamofobik” ve “Fransa’nın özgürlüğüne ve değerlerine ihanet” olarak tanımladı. Bildirinin imzalayıcıları, yakın dönemde Müslümanları hedef alan politikaları “hepimize karşı bir saldırı” diye niteledi ve yakın dönemde gerçekleşen terör saldırısı mağdurlarının, Fransız hükümeti ve medya tarafından “kullanıldığını ve istismar edildiğini” savundu. Bildiri sahipleri ülkenin faşizme sürüklendiğini de belirtti.

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AŞIRI SAĞ’IN SÖYLEMİ NORMALLEŞTİRİLİYOR

Macron iktidarının İslam karşıtı tutumunun hedef alındığı bildiride, “Daha önceleri aşırı sağın söylemi olarak kabul edilen ve zamanla yer edinen ifadeler, şimdi medya ve ana akım siyaset üzerinden normalleştiriliyor” eleştirisine yer verildi. Salı günü imzaya açılan bildiride hükümetin terör saldırılarını “Müslümanları ve İslam’la ilişkili olduğu varsayılan kurumları hedef alan baskıcı politikalarını meşrulaştırmak için kullanıyor” değerlendirmesi yapıldı.

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DEMORKASİ TEHLİKE ALTINDA

70’ten fazla belediye yetkilisinin imzaladığı bildiride, “Hukukun üstünlüğüne bağlı, seçilmiş isimler olarak, yaşanan değişimi katlanamayız. Temel özgürlükler tehlike altında. İnsan hakları tehlike altında. Ve hepsiyle birlikte demokrasi tehdit altında” ifadeleri kullanıldı. İmzacılar, Fransa’nın Müslümanlar ve İslam’la ilgili takıntısının ülkeyi “faşizme” sürüklediğini belirtti. Macron Ekim ayında, Cumhuriyet değerlerinin tehdit altında olduğunu savunarak İslam’ı ve Müslümanları doğrudan hedef alan bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmadan sonra ülkede onlarca cami ve İslami kuruluş kapatılmış ya da soruşturmaya uğramıştı.

Fransa’da göçmenlerden eylem

Fransa’da binlerce göçmen, oturum izni talebiyle gösteri düzenledi. Birleşmiş Milletlerce (BM) ilan edilen “18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü” dolayısıyla, çok sayıda derneğin ve sendikanın çağrısıyla 60’tan fazla kentte göçmenler, koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptı. Paris’teki Richelieu-Drouot Meydanı’nda toplanan eylemciler, Paris Belediyesi binasının çevresine kadara yürüdü. Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, kalabalığın belediyeye yaklaşmasına izin vermedi. Kendilerine oturum izni ve konut imkanı verilmesini talep eden göstericiler, hükümet karşıtı pankartlar taşıdı. Marsilya, Lyon, Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes ve Bordeaux gibi kentlerde de eylemler yapıldı. Gösterilerin organizatörleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, göçmenlere yönelik hiçbir adım atmamasına tepki gösterdi.

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