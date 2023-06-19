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Dünya

Yılın en ölümcül göçmen faciası: Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri taşıyan tekne kazasındaki tutumu mercek altında

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında batan ve içinde çok sayıda düzensiz göçmenin can verdiği teknenin, kaza öncesi denizde yaklaşık 7 saat hareketsiz beklediği ortaya çıkarken, Yunan yetkililerinin verdiği bilgiler mercek altına alındı.

17:36 . 19/06/2023 Pazartesi
AA
Yunanistan'ın göçmenlere tutumu sorgulanacak.

Yunanistan'ın göçmenlere tutumu sorgulanacak.

BBC tarafından küresel gemi takip istihbarat sitesi MarineTraffic'ten alınan izleme verilerine göre, Yunan hükümetinin iddiasının aksine 78 kişinin öldüğü tekne yaklaşık 7 saat denizde hareketsiz bekledi.


Yunan sahil güvenliği teknenin hareketsiz kalmadığını ve o saatlerde İtalya'ya doğru hareket halinde olduğunu iddia ederken, Yunan yetkililer, gemiden herhangi bir yardım çağrısı gelmediğini ve son ana kadar gemidekilerin tehlikede olmadıklarını ileri sürüyor.



Birleşmiş Milletler (BM), Yunan hükümetinin, tekne kazasına yönelik uyguladığı prosedürlere ilişkin soruşturma çağrısında bulundu.


Yunan hükümetinden, BBC'nin iddialarına henüz cevap gelmedi.


Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'in Direktörü Hans Leijtens, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan ve alabora olan balıkçı teknesini tespit ettiklerini ve Yunanistan yerel makamlarına bildirdiklerini söylemişti.



Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda 14 Haziran'da, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.

Olayda 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.


Yunanistan’da Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras da olayla ilgili bilgi almak için kurtarılan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı'nı ziyaret etmiş, kurtulan göçmenlerin kendisine Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını söylediğini aktarmıştı.


Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, teknenin alabora olmasıyla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kişinin kaybolduğunu açıklamıştı.




#Yunan hükümeti
#düzensiz göçmen
#Yunanistan
43 dakika önce
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