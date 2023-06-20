Yılın en ölümcül göçmen faciasının sorumlusu: Yunanistan

Yunanistan’ın Mora Yarımadasında geçen çarşamba meydana gelen tekne kazasından sağ kurtulan göçmenler Yunan Sahil Güvenliği'ni suçluyor:

“Yunan Sahil Güvenliği yanımıza geldi ve halatlarla bizi çekmeye başladı. Tekne sola yatmaya başladı. Sonra batmaya başladık. Çığlıklar atıyor, hayatta kalmaya çalışıyorduk. Sahil Güvenlik ise etrafımızda dönerek uzaklaştı.”





81 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yüzlercesinin de kayıp olduğu kazanın ardından, gözler Yunan Sahil Güvenliğine çevrildi.





BM olayın araştırılmasını istedi





Yunan Sahil Güvenliği kazanın yaşandığı gün teknede sorun olmadığı ve İtalya’ya doğru yoluna devam ettiğini açıkladı. Ancak seyir takip verileri, aksini ortaya koyuyor.





Hareket analizlerine göre, tekne alabora olmadan yedi saat öncesine kadar hareket halinde değildi.





Birleşmiş Milletler (BM) “Bu kaza önlenebilirdi” açıklaması yaparak konunun araştırılmasını istedi.





'Avrupa’nın en büyük göçmen mezarlığı'





Yunanistan'da tepkiler büyüyor. Selanik’te turist gemileri limana yanaşırken, eylemciler Yunanistan’ın göçmen politikasını protesto eden pankart açtı.





Pankartta “Avrupa’nın en büyük göçmen mezarlığındaki yolculuğunuzun tadını çıkarın.” cümlesi dikkat çekti.





Kurtarma görevlisi ve aktivist İasonas Apostolopulos bunun Yunan tarihindeki en büyük gemi kazası olduğunu söyleyerek ilgili yetkililerin tutuklanması çağrısında bulundu.





Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex de teknenin 13 Haziran sabahı çekilmiş görüntülerini yayınladı.





Görüntüler ajansa gözetleme hizmeti sağlayan bir uçak tarafından çekildi.











