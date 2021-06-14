Yine gaflarıyla konuşuldu: Joe Biden ülkelerin isimlerini karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, G7 zirvesinde ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden bahsettiği sırada ülkelerin ismini karıştırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, G7 zirvesinde yaptığı konuşmada “Rusya ile birlikte çalışabiliriz. Sözgelimi Libya’da” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre daha sonra gazeteciler ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’a Biden’ın ne demek istediğini sordu.

SURİYE DEMEK İSTEMİŞ

Sullivan, Biden’ın aslında Moskova ile Washington’ın Suriye’deki işbirliğinden bahsetmek istediği açıklamasını yaptı.

Biden sık sık gafalrıyla gündeme geliyor. Biden mart ayında Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i başkan olarak nitelendirmişti. Eylülde, seçimler öncesinde de ABD’de koronavirüs yüzünden 200 milyon kişinin öleceğini söylemişti. ABD'nin 78 yaşındaki başkanı bir kere de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in soyadını ‘Klutin’ benzeri bir şekilde telaffuz etmişti.