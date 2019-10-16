Dünya YPG/PKK, Deyrizorlu Arapları savaşmaya zorladı aralarında çatışma çıktı 10 Arap savaşçı yaralı
BARIŞ PINARI HAREKATI

YPG/PKK, Deyrizorlu Arapları savaşmaya zorladı aralarında çatışma çıktı: 10 Arap savaşçı yaralı

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da işgal ettiği bölgedeki bazı Arap savaşçıları zorla Rasulayn ve Tel Abyad'a götürmek istedi. Savaşçıların gitmek istememesi üzerinde şiddetli çatışmalar çıktı, 10 Arap savaşçı yaralandı.

Haber Merkezi AA
Teröristler, aşiret mensubu savaşçıları almaya gelmişti.
Teröristler, aşiret mensubu savaşçıları almaya gelmişti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Deyrizor'da işgal ettiği bölgede bazı Arap savaşçıları zorla Rasulayn ve Tel Abyad'a götürmek istemesi üzerine çatışma çıktı.

  • YPG/PKK, Deyrizor'un kuzey ve doğu kırsalından SDG adı altında görünen bin Arap savaşçıyı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Rasulayn ve Tel Abyad'a sevk etmek istedi.

Teröristlerin aşiret mensubu savaşçıları almaya gelmesi üzerine, şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda, götürülmek istenen Araplardan 10 kişi yaralandı.

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Halihazırda bölgede sükunet hakim

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı, terörden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn'ın kırsal kesimlerindeki operasyonlarla sürüyor.

YPG/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirmişti. O dönemden bu yana Suriye'nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, SDG ismini kullanıyor.

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