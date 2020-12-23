YPG/PKK'lı teröristler Haseke'de 2 haftada yüzlerce genci zorla silah altına aldı Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ili genelinde, son 2 haftada yüzlerce genci alıkoyarak zorla silah altına aldı. Daha önce de benzer uygulamalar yapan teröristler, Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçe merkezinde, son 2 haftada evlere yaptıkları baskınlarda ve kontrol noktalarında yaşları 18 ve üstü yüzlerce erkeği alıkoydu.

Haber Merkezi 23 Aralık 2020, 15:51 Son Güncelleme: 23 Aralık 2020, 15:58 AA