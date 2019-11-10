Dünya YPGli teröristler Rasulaynda okulu karargah olarak kullandı
ORTADOĞU

YPG'li teröristler Rasulayn'da okulu karargah olarak kullandı

Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn'da bir okulun teröristler tarafından karargah yapıldığı ortaya çıktı. Okulda kamuflaj, kask ve kalkan gibi çok sayıda askeri malzemenin bulunması da dikkati çekti.

Haber Merkezi AA
YPG'li teröristlerden tarafından karargah olarak kullanılan okulda çok sayıda örgüt paçavrası ve askeri malzeme ele geçirildi.
YPG'li teröristlerden tarafından karargah olarak kullanılan okulda çok sayıda örgüt paçavrası ve askeri malzeme ele geçirildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Nehri'nin doğusundaki Rasulayn ilçesinde bir okulu karargaha çevirdiği tespit edildi.

YPG'li teröristlere ait askeri kask.

Okulda, dersliklerdeki duvarların, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve diğer örgüt üyelerinin posterleriyle donatılması göze çarpıyor.
  • Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn'daki okulun içerisinde kamuflaj, kask ve kalkan gibi çok sayıda askeri malzemenin bulunması da dikkati çekiyor.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri okul kantininde.

Teröristler ibadethanelere de yuvalanmıştı

YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere ait evlerin yanı sıra ibadethanelere de yuvalanarak, Türkiye topraklarına saldırılar düzenlemişti.

Kurtarılan yerleşimlerde, evlerin ve kiliselerin avlularına kurulmuş havan topu düzenekleri bulunmuştu.

YPG'li teröristlerin fotoğrafları sınıf tahtasında.

Teröristlerin, Ermeni ve Süryani kiliselerini karargah olarak kullandığı, içlerini örgüte ait flama ve resimler asarak kirlettiği görülmüştü.

  • Örgüt, cami minarelerine de keskin nişancılar konuşlandırmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ise harekat sırasında söz konusu yerlerden saldırı düzenlenmesi karşısında sivillere, evlerine ve ibadethanelerine yönelik hassasiyeti nedeniyle bu noktalara mukabelede bulunmamıştı.

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