Yumurta kolisinden bebek çıktı: Eksi 20 derecede donmak üzereydi.

Haberlere göre 5 genç, Novosibirsk kentinin dışındaki Sosnovka köyü'nün etrafında kar üzerinde yeni doğmuş kız bebeği buldu. Gençlerden birinin ebeveynlerinin hızla hastaneye götürdüğü bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Her yerde anneyi arıyorlar

Reşit olmayan ve savunmasız bir bebeği ölüme terk ettiği gerekçesiyle polis, öldürmeye teşebbüsle ilgili adli soruşturma başlattı.

Beş gençten biri olan16 yaşındaki Renat Litvinov, arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken yumurtaları saklamak için tasarlanmış karton koliyi gördüğünü ve bir "ciyaklama sesi" duyduğunu anlattı.

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Köpek yavrusu sandılar

İlk başta içinde köpek yavruları olduğunu düşünen arkadaşlar kutuyu açıp baktıklarında kumaş parçasına sarılmış ve yanına bir biberon konmuş, "küçük bir oyuncak bebek gibi" duran yeni doğmuş bebeği bulunca çok şaşırdılar.

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Litvinov "O kadar şaşırdık ki bir süre ne yapacağımızı bilemedik" diye konuştu.

Renat Litvinov'un ailesine haber vermesi üzerine bebeği hastaneye götürdü. Doktorlar kollarını ve bacaklarını hafifçe ovarak bebeği ısıttı. Bölge sağlık bakanlığından yapılan açıklamada sert soğuğa rağmen bebeğin soğuk ısırığı yaşamadığı ve sağlığının yerinde olduğunu bildirdi.

Sağlık görevlileri bebeğin iki veya üç günlük olduğunu, muhtemelen evde doğduğunu ve anne tarafından terk edilip bölgeye bıraktığı düşünülüyor.

Bebek şu anda bakımının yapıldığı bir çocuk hastanesine nakledildi.

Buldukları bebeği evlat edinmek istiyorlar

Renat'ın ailesi bebeği evlat edinip edinemeyecekleri bilgisini almayı bekliyor.

Halihazırda üç oğlu olan çiftin önce çocuğun akrabalarının bulunup bulunamayacağını öğrenmek için beklemesi gerek.

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