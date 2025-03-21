Yunan adalarına kapıda vize uygulaması uzatıldı

Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Yunanistan, Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları için bir haftaya kadar sağladığı kapıda vize uygulamasının geçerlilik süresini bir yıl uzattı.

Kaynaklar, kapıda vize uygulamasının Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından Nisan 2026'ya kadar uzatılacağını açıkladı.

10 adanın bulunduğu listeye Patmos ve Semadirek adalarının da ekleneceği belirtildi.

Kaynaklara göre AB Komisyonu, programın geçen yıl boyunca başarılı bir şekilde uygulanmasını memnuniyetle karşıladı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin açısından olumlu bir adım olarak gördü.