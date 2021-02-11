Dünya Yunan Başbakan Miçotakisten hadsiz açıklama Dünya bizim yanımızda
AVRUPA

Yunan Başbakan Miçotakis'ten hadsiz açıklama: Dünya bizim yanımızda

Kıbrıs meselesinde Türkiye hakkında daha önce skandal ifadeler kullanan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yine tepki toplayacak açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimi sürekli tırmandıran Miçotakis, Kıbrıs sorununun çözümü için uluslararası toplumdan "destek gördüklerini" ileri sürdü.

Haber Merkezi AA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Miçotakis

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Miçotakis, Atina'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Dostluk Forumu"nun açılışında konuştu. Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılan forumun herkese açık bir platform olduğunu söyleyen Miçotakis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası "Dostluk Forumu" inisiyatifinin zirve formatında düzenlenmesi umudunu dile getirdi.

  • Miçotakis, katılımcı ülkeler arasında gerek diplomasi gerekse ekonomi, enerji ve salgın gibi konularda "daha sıkı iş birliği yapılabileceğini" ve bu birliğin, "kimseye karşı olmadığını" savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanına: Güvendiğin dağlara kar yağdı 'Çılgın Türkler'i iyi tanıyacaksınız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanına: Güvendiğin dağlara kar yağdı 'Çılgın Türkler'i iyi tanıyacaksınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e 'Bak sen bazı dağlara güveniyorsun. O güvendiğin dağlara kar yağdı kar. Onun için 'Çılgın Türkler'i iyi tanıyacaksın' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın

Kıbrıs sorunu

Kıbrıs meselesinin olası çözümüne değinen Miçotakis, "Tüm ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Avrupa Birliği (AB) müktesebatı çerçevesinde (Kıbrıs'ta) adil, kalıcı ve işler bir çözüm için bize desteğini gösteriyor. (Bu ülkeler) Barış, güvenlik, iyi komşuluk ilişkileri ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümü için uluslararası hukuka ve deniz hukukuna bağlı kalarak, ülkelerimizin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı göstererek, kritik jeostratejik bölgemizde barış ve refahın inşasını arzu ediyorlar." iddiasında bulundu.

Mesaj yerine ulaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'le ilgili sözleri Yunan basınında
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Mesaj yerine ulaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'le ilgili sözleri Yunan basınında
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 8 Şubat'ta Kıbrıs Rum kesimini ziyaretinde, Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmesinde, 52 yıldır denenen ancak bir sonuç alınamayan "federasyon" modelini savunmayı sürdürmüştü.

Erdoğan tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, Miçotakis'e tepki göstererek, "Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz." demişti.

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