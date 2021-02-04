Dünya Yunan Başbakan Miçotakisten Türkiye açıklaması İstikşafi görüşmeler için tarih verdi
AVRUPA

Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: İstikşafi görüşmeler için tarih verdi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile yürütülen istikşafi görüşmelerin 62. turunun, 25 Mart'taki AB zirvesi öncesinde bu ayın sonunda ya da mart ayının başında Atina'da yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi Reuters
​Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis
​Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis

Türkiye ve Yunanistan arasında 5 yıl aradan sonra yapılan istikşafi görüşmeler geçen hafta İstanbul'da başlamıştı. İki ülke arasında mevcut durum, son gelişmeler ve atılabilecek adımlar ele alınmıştı.

  • İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ile yürütülen istikşafi görüşmeler hakkında bilgi verdi.

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Atina'da gerçekleştirilecek

5 yıl aradan sonra tekrar başlatılan görüşmelerin 61. turu İstanbul'da yapılmıştı. Bu keşif temaslarının 62. turu ise Atina'da gerçekleştirilecek Mitsotakis görüşmenin, 25 Mart'taki AB zirvesi öncesinde şubat ayının sonunda ya da mart ayının başında yapılacağını kaydetti. Yunanistan yalnızca, Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlarının görüşülmesini istiyor. Türkiye ise, hava sahası ve bazı Yunan adalarının durumu da dahil olmak üzere, iki taraf arasındaki tüm sorunların çözülmesi gerektiğini belirtiyor.

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