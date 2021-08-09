Dünya Yunan Başbakan yangınlarla mücadeledeki başarısızlık nedeniyle özür diledi
AVRUPA

Yunan Başbakan yangınlarla mücadeledeki başarısızlık nedeniyle özür diledi

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, ülke genelinde devam eden yangınlara ilişkin açıklamada bulundu. Müdahalelerdeki başarısızlıklar nedeniyle özür dileyen Miçotakis, hataların tespit edilip düzeleceğinin sözünü verdi.

Haber Merkezi İHA
Yunan Başbakan yangınlarla mücadeledeki başarısızlık nedeniyle özür diledi
Miçotakis

Yunanistan’da geçtiğimiz hafta başlayan orman yangınları birçok noktada devam ederken, binlerce hektarlık alan küle döndü. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Yunanistan genelinde devam eden yangınlarla mücadeledeki herhangi bir başarısızlık için halktan özür dileyerek, hataların tespit edilip düzeltileceğine dair söz verdi.

"Evlerinin veya mallarının yandığını gören vatandaşlarımızın acısını çok iyi anlıyorum" diyen Miçotakis, ilk önceliğin "hayat kurtarmak" olduğunu kaydetti.

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Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Son olarak Evia adasında yangın kontrolden çıkarken, bir gemiden çekilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi. Adada şu ana kadar 12 köyde 150'den fazla ev yandı. Evia adasında halk feribotlarla tahliye ediliyor.

İklim krizinin tüm gezegeni etkilediğini aktaran Miçotakis, bunun bir mazeret veya gerekçe olmadığını ifade etti. “İnsanca mümkün olan her şeyi yapmış olabiliriz” diyen Miçotakis, bunun çoğu durumda doğayla olan savaşta yeterli olmadığını aktardı.

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Yangından etkilenenler için 500 milyon euroluk ek bütçe
Miçotakis, Yunanistan’ın yangınla müdahalesindeki başarısızlıkların tespit edileceğini, sorumluların hesap vereceğini ve yangından etkilenenlere tazminat ödeneceğini belirtti. Yangınlarda zarar gören kişilerin zararlarının karşılanması ve yardım edilmesi için 500 milyon euroluk ek bütçeyi onayladığını duyuran Miçokatakis, son birkaç gün içinde 63 organize tahliyenin gerçekleştiğini, ülkenin dört bir yanında 586 yangın çıktığını ve devam eden sıcak hava dalgasının daha da kötüleştiğini açıkladı.

Başbakan Miçoktakis, yarın ek yardım tedbirlerini açıklayacak bir kabine toplantısına başkanlık edecek.

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