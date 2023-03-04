Yunan basını 'Erdoğan haklı çıktı' diyerek yazdı: Muhalefet çöküyor

Altılı masadaki koalisyon krizi dünya basınında
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masanın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve CHP Genel Başkanının adaylığına karşı çıktığını söyleyerek altılı masayı dağıttı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olmaya çağırdı. Akşener'in bu sözleri dünya basınında büyük ses getirdi.
'Muhalefetin sonu'
Yunan gazete Kathimerini ise yaşanan krize dikkat çekerek anket sonuçlarına yer verdi. AK Parti'nin, deprem felaketinin ardından iddia edildiği gibi güç kaybetmediğine dikkat çeken gazete, yapılan anketlerde AK Parti'ye olan desteğin ilk sırada olduğuna vurgu yaptı.
'AK Parti güç kaybetmedi'
Yunan gazetesi Economico da, AK Parti'nin seçim öncesinde oylarını sağlamlaştırdığına dikkat çekti. Asrın felaketinin yaşanmasının ardından yaşanan seferberlik ortamının, hükümete olan güveni pekiştirdiğine dikkat çeken gazete, muhalefetin yaşadığı krizin sonuçlarına da dikkat çekti. Altılı Masa'da yaşanan anlaşmazlığın, Akşener'in de ayrılığıyla had safhaya ulaştığına dikkat çeken gazete bu dalgalanmaların muhalefetin oylarında da olumsuz etkiye yol açtığını vurguladı.