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Dünya

Yunan basını 'Erdoğan haklı çıktı' diyerek yazdı: Muhalefet çöküyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masayı devirmesi dünya basınında da yankı uyandırdı. Yunan basını altılı masada yaşanan krizi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce söylediği "Eninde sonunda dağılacaklar" sözünü hatırlatarak, 'Erdoğan haklı çıktı' şeklinde okuyucularına sundu.

13:15 . 4/03/2023 Cumartesi
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Altılı masadaki koalisyon krizi dünya basınında

Altılı masadaki koalisyon krizi dünya basınında

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masanın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve CHP Genel Başkanının adaylığına karşı çıktığını söyleyerek altılı masayı dağıttı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olmaya çağırdı. Akşener'in bu sözleri dünya basınında büyük ses getirdi.


Yunan önde gelen gazetelerinden Ethnos,
"Türkiye siyasetinde beklenmedik gelişmeler: Muhalefet çöküyor"
başlığıyla krizi duyurdu. Söz konusu haberde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma konusunda ısrarcı olduğuna dikkat çekildi. Gazete ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünleri önceden tahmin ettiğine yer verdi. Gazete,
"Eninde sonunda dağılacaklar"
sözleriyle Erdoğan'ın haklı çıktığına yer verdi.



Yine Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden olan NewsIT, Akşener'in çıkışını manşetten verdi. Söz konusu haber sitesi yaşananlar hakkında
'Meral Akşener takımdan ayrıldı'
başlığını kullandı.

'Muhalefetin sonu'

CNN Yunanistan da, yaşanan gelişmeleri ilk sıradan okuyucularına sunarak konuyla ilgili
'Türkiye'de muhalefet cephesinin sonu, Akşener ayrılıyor'
dedi.

Yunan gazete Kathimerini ise yaşanan krize dikkat çekerek anket sonuçlarına yer verdi. AK Parti'nin, deprem felaketinin ardından iddia edildiği gibi güç kaybetmediğine dikkat çeken gazete, yapılan anketlerde AK Parti'ye olan desteğin ilk sırada olduğuna vurgu yaptı.


'AK Parti güç kaybetmedi'

Yunan gazetesi Economico da, AK Parti'nin seçim öncesinde oylarını sağlamlaştırdığına dikkat çekti. Asrın felaketinin yaşanmasının ardından yaşanan seferberlik ortamının, hükümete olan güveni pekiştirdiğine dikkat çeken gazete, muhalefetin yaşadığı krizin sonuçlarına da dikkat çekti. Altılı Masa'da yaşanan anlaşmazlığın, Akşener'in de ayrılığıyla had safhaya ulaştığına dikkat çeken gazete bu dalgalanmaların muhalefetin oylarında da olumsuz etkiye yol açtığını vurguladı.



#Dünya
#Yunan basını
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#İYİ Parti
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Yunan basını 'Erdoğan haklı çıktı' diyerek yazdı: Muhalefet çöküyor
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