Yunan basını 'Erdoğan haklı çıktı' diyerek yazdı: Muhalefet çöküyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Toplantı bitiminde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bir süre daha Kılıçdaroğlu ile özel görüştüğü öğrenildi. Belediye başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini ilettiği öğrenilen toplantı sonrası fotoğraf paylaşıldı. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 10 büyükşehir belediye başkanının Akşener'i ziyaret edeceğine yönelik haberlere ilişkin "Böyle bir ziyaret planlanmamaktadır" dedi.