Yunan basını: Türkiye bizi müzakere masasına oturmaya mecbur bıraktı

ABD'li Forbes dergisi, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan ile ilgili çarpıcı bir analiz yayımladı. Dergi, Fidan için "Türkiye'nin istihbarat şefi, bir numaralı diplomat oldu. Bu değişim dönüm noktası. ifadelerine yer verdi.