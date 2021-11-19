Yunan basını yazdı: Akdeniz'deki Rum provokasyonuna Türk donanması müdahale etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramaları kapsamında 12-17 Kasım tarihleri arasında NAVTEX ilan etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise, Rum tarafının oldubittilerine seyirci kalınmayacağını, eş zamanlı ve eşdeğer adımlar atılacağını ifade etmişti.

Yunanistan basını, Türk savaş gemilerinin 'Eylül'deki sahneyi tekrarladığını' ve GKRY'ne ait Nautical Geo araştırma gemisini bölgeden uzaklaştırdığını duyurdu.

TÜRK KITA SAHANLIĞINA DA GİRDİLER

Doğu Akdeniz Politik'in aktardığına göre, Nautical Geo’nun Doğu Akdeniz’de Eastmed Boru Hattı Projesi için ölçüm çalışmaları yürütürken, Türk kıta sahanlığına da girdi.

TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ UZAKLAŞTIRDI

Türk savaş gemilerinin, araştırma gemisini uzaktan izlediği ve telsizden geminin "Türk kıta sahanlığı içerisinde olduğu ve bölgeyi terk etmesi" anonsunda bulunduğu iddia edildi.

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EYLÜL AYINDA NE OLMUŞTU?

Nautical Geo, GKRY’nin tek taraflı ilan ettiği sözde MEB’de faaliyetler yürütürken, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait unsurlar tarafından limana çekilmek zorunda bırakılmıştı.

Türk savaş gemisinden Nautical Geo gemisine telsizle, "Türkiye ile hiçbir şekilde koordine etmeden ve izin almadan Türkiye kıta sahanlığı içine giriyorsunuz. Olumsuz bir gelişme olmaması için derhal bölgeden ayrılın" anonsu yapılmıştı.

16 Ekim’de Yunan Basını olayı, "Gemi, bölgedeki Türk savaş gemileri ve denizaltıları nedeniyle Larnaka’da hareketsiz kaldı. Fransız savaş gemileri bölgede seyir halinde olmasına rağmen, Türklere müdahalede bulunmadılar" şeklinde duyurmuştu.

17 Ekim’de de Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin, Nautical Geo’ya yönelik müdahaleleri sebebiyle, AB ve BM’ye mektup göndermişti.

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8 Ekim’de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Buna asla müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Orada Deniz Kuvvetleri unsurlarımız gereğini yaptı ve o gemiyi söz konusu bölgeye sokmadı. Bu konuda kararlıyız, hakkımızı hukukumuzu çiğnetmeyeceğiz" demişti.