Dünya Yunan generalden itiraf gibi açıklama Artık Türkiyeyi geçemeyiz
AVRUPA

Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Artık Türkiye'yi geçemeyiz

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de sık sık Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan, bir yandan da envanterindeki uçak, füze ve mühimmat sayısını artırmaya devam ediyor. Bu gelişmelere rağmen Yunan generalden itiraf gibi bir açıklama geldi. Türk savunma sanayisi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan general, "Silahlanma yarışında ülkemiz Türkiye'yi takip edemiyor. Türkiye ile olası bir savaşta bir vidaya bile ihtiyacımız olursa biz bunu yurtdışından almak zorunda kalacağız. Savunma sanayimiz iyi seviyede değil ve bu endişe verici. Savunma sanayimizi acilen canlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Artık Türkiyeyi geçemeyiz
Yunan general, ülkesinin savunma sanayi konusunda acilen kendini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Bir televizyon kanalına konuk olan Yunan general, son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştiren Türk savunma sanayisi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin savunma sanayisi için her yıl 41 milyar dolar harcadığını belirten Yunan general, "Şu anda Türkiye tarafında çok büyük bir silahlanma programı var. Endişe verici olan Türkiye'nin silah sistemlerinin çoğunu kendi başına üretmesi. Yunanistan silahlanma yarışında Türkiye'yi takip edemiyor. Türkiye ile olası bir savaşta bir vidaya bile ihtiyacımız olursa biz bunu yurtdışından almak zorunda kalacağız. Savunma sanayimiz iyi seviyede değil ve bu endişe verici. Savunma sanayimizi acilen canlandırmalıyız" diye konuştu.

Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Türkler üretiyor biz izliyoruz
OYNAT 03:12
Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Türkler üretiyor biz izliyoruz
Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de sık sık Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan, bir yandan da envanterindeki uçak, füze ve mühimmat sayısını artırmaya devam ediyor. Bu gelişmelere rağmen Yunan generalden itiraf gibi bir açıklama geldi. Türk savunma sanayisi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan general, 'Silahlanma yarışında ülkemiz Türkiye'yi takip edemiyor. Türkiye ile olası bir savaşta bir vidaya bile ihtiyacımız olursa biz bunu yurtdışından almak zorunda kalacağız. Savunma sanayimiz iyi seviyede değil ve bu endişe verici. Savunma sanayimizi acilen canlandırmalıyız' ifadelerini kullandı.


  • Yunanistan'ın acilen savunma sanayisini güçlendirmesi gerektiğini dile getiren Yunan general, konuşmasının devamında Türkiye'yi "emperyalist" olmakla suçladı.

"Erdoğan Türkiye'yi süper güç yapacak"

Başarısızlıkla sonuçlanan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'nin kendi içinde büyük bir dönüşüm yaşadığını aktaran Yunan general şöyle devam etti: "Erdoğan Türkiye'yi büyük bir bölgesel süper güç yapma iradesine sahip ve sorun da bu. Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş yılı olan 2023 hedefi var."

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"Endişelenmeliyiz"

Yunan general, Türkiye'nin 2023 yılı itibariyle savunma sanayinde kendi kendine yetebilecek bir ülke haline geleceğini vurguladı ve şunları söyledi: "Bu yüzden Türkiye asla geri adım atmayacak. Batı'da ve ABD'de bu hoşgörü olduğu sürece Türkiye'nin hırsları artacak ve bu bizi endişelendirmeli."

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Yunan generalden itiraf gibi açıklama: Artık Türkiye'yi geçemeyiz

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de sık sık Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan, bir yandan da envanterindeki uçak, füze ve mühimmat sayısını artırmaya devam ediyor. Bu gelişmelere rağmen Yunan generalden itiraf gibi bir açıklama geldi. Türk savunma sanayisi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan general, "Silahlanma yarışında ülkemiz Türkiye'yi takip edemiyor. Türkiye ile olası bir savaşta bir vidaya bile ihtiyacımız olursa biz bunu yurtdışından almak zorunda kalacağız. Savunma sanayimiz iyi seviyede değil ve bu endişe verici. Savunma sanayimizi acilen canlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.
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