Dünya Yunan istihbaratçıdan itiraf Türkiye hamleleriyle bizi yendi
AVRUPA

Yunan istihbaratçıdan itiraf: Türkiye hamleleriyle bizi yendi

Yunan Milli İstihbarat Teşkilatının eski üyesi Savas Kalenderidis, Türkiye’nin istişari görüşmelerdeki hamleleriyle Yunanistan’ı alt ettiğini söyledi. Kalenderidis, "Yunanistan’ın istikşafi görüşmelerdeki hatası sert şartlar ve koşullar koymamasıydı. Türkiye istikşafi temaslar yoluyla AB’nin kapısını açtı. Maalesef artık Türkiye’ye yaptırım uygulanmayacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Yunan Milli İstihbarat Teşkilatının eski üyesi Savas Kalenderidis
Yunan Milli İstihbarat Teşkilatının eski üyesi Savas Kalenderidis

Yunan Milli İstihbarat Teşkilatı (EYP) eski üyesi Savas Kalenderidis, katıldığı canlı yayında Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Yunanistan'ın kıta sahanlığını ihlal ettiğini savunan Kalenderidis, “Maalesef istikşafi temaslar ile Türklere imkan verdik. Türkiye istikşafi görüşmelerdeki hamleleriyle Yunanistan’ı alt etti” diye konuştu.

Kalenderidis, "Yunanistan'ın hatası istikşafi görüşmelerde sert şartlar ve koşullar koymamasıydı. Türk-Libya anlaşmasını, Mavi Vatan’ı veya araştırma gemilerini şart koşmadık. Türkiye istikşafi temaslar yoluyla AB’nin kapısını açtı. Maalesef artık Türkiye’ye yaptırım uygulanmayacak" dedi.

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