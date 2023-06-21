Yunan medyası yeni dönemin şifrelerini yazdı: 'Hakan Fidan'ın atanması ile yeni sayfa açıldı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'taki Seçim zaferi sonrası dünyadaki gözler Türkiye'deki yeni döneme çevrildi. Ülkemizdeki her gelişmeyi yakından takip eden Yunan medyasının bugünkü ana gündemi ise Türkiye dış politikası oldu.





Erdoğan'ın sözlerine dikkat çektiler





In.gr Haber sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmelerde bölgesel sorunların ancak Türkiye ile işbirliği halinde çözülebileceğini vurguladığını belirterek, Erdoğan'ın adil muamele ve tam entegrasyon çağrısında bulunduğuna dikkat çekti.





Hakan Fidan'ın atanması ile yeni sayfa açıldı





Analistlerin ABD-Türkiye ilişkilerinin uzun vadede eski günlerine döneceğini belirttiğini yazan In.gr, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na atanmasıyla Washington-Ankara ilişkilerinde yeni bir sayfanın başlangıcının çoktan açılmış sayılabileceğini vurguladı.





Mısır ile normalleşme süreci hızlanabilir





Analizin yazarı Alexandra Fotaki, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak atanmasının MISIR ile normalleşme sürecini de hızlandıracağına dikkat çekti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda gergin olmasına rağmen şimdi amacın 'soğukluğa son vermek' olduğunu yazdı.

İsrail ile ilişkilerde kilit rol oynadı





Türkiye'nin yeni dışişleri bakanının İsrail medyasındaki yansımalarını da ele alan yazar, Hakan Fidan'ın İsrail-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye yönelik hamlelere öncülük ettiğine dikkat çekti ve İsrailli uzman Mitvim Enstitüsü Başkanı Nimrod Goren'in sözlerine yer verdi;





"Hakan Fidan, uzun yıllar İsrail ile ilişkilerde kilit rol oynayan ve ülkeler arasındaki gergin zamanlarda bile İsrail istihbarat liderliğiyle bağlantıları olan biri."





İsrail ile yakınlaşma korkuttu: 'Dikkatli olun' uyarısı





İsrail'in Hakan Fidan'ın dışişleri bakanlığına sıcak baktığını vurgulayan yazar, Atina için Türkiye'nin Yunanistan'ın müttefikleriyle yakınlaşmasının endişe edilecek bir durum olmadığını iddia etse de İsrail'e bir uyarıda bulundu.





İsrail'in Türkiye ile işbirliği yaparken dikkatli olması gerektiğini öne süren yazar, "İsrail, doğal gaz ihracatında Türkiye ile işbirliğini herhangi bir şekilde genişletmekten kaçınmalı. Çünkü herhangi bir hata maliyetli olabilir. Önemli stratejik ve mali kayıplara yol açabilir" ifadelerini kullandı.







