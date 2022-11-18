Yunan medyasında Türkiye hazımsızlığı sürüyor: Dendias'ın çıkardığı krizin faturasını yine Ankara'ya kestiler

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı hidrokarbon anlaşması Yunanistan başta olmak üzere bazı Avrupalı devletlerde rahatsızlık meydana getirmişti. Haftalardır meseleyi gündemden düşürmeyen Yunanistan ise son birkaç gün Libya ile kendisinin de bir anlaşmaya varacağını ifade ediyordu. Ancak Yunanistan'ın Türkiye'yi geride bırakma hevesleri yarım kaldı. Görüşmeler için Libya'ya giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın uçaktan inmek istememesi iki ülke arasında diplomatik krize sebep oldu.

Yaşanan olayla ilgili olarak şaşıran Yunan basınında, "Dün ortaya çıkan diplomatik gerilim, özellikle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında gerçekleşen görüşmenin atmosferiyle oldukça çelişiyor" denildi.

YUNAN BASINI ANKARA'YI SUÇLADI

Yunan gazetesi Kathimerini'de "Libya'nın Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş kısa süre için Türkiye-Libya mutabakatı imzaladığı için Dendias uçakta kaldı ve Bingazi'ye gitti" sözlerine yer verildi. Haberin devamında ise skandal ifadelere yer verilerek Libya'nın Ankara'nın emriyle hareket ettiğinden bahsedildi.

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'DAHA DA GERGİNLEŞECEK'

Yunanistan gazetesi Proto Thema'da yer alan habere göre ise yaşanan bu diplomatik gerilimin "Yunanistan'ın Trablus ile gergin olan durumunu daha da gerginleştirecek" denildi.

"DENDİAS'I GÖRÜŞMEYE ZORLADI" İDDİASI

Ta Nea ise yaşananları Yunanistan'a yönelik bir 'şantaj girişimi' olarak nitelendirdi. Haberde, Bakan el-Menguş (Libya'nın dışişleri bakanı) havaalanında Dendias'ı görüşmeye zorladı. Bu nedenle de Dendias ziyareti yarıda kesti" denildi. 'Yunanistan'a şantaj girişimi beyhude' başlığı ile verilen haberde Dendias'a Libya Dışişleri Bakanı Leyla el Menguş ile fotoğrafının çekilmesi amacı ile tuzak kurulduğu öne sürüldü.

TaNea buradaki temel amacın, Türkiye-Libya muhtırasının Yunanistan tarafından dolaylı olarak tanınmasını sağlamak olduğunu iddia etti ve Yunanistan'ın bu tuzağa düşmemesinin Ankara'nın egemenlik haklarına meydan okuduğu bir dönemde açık bir mesaj olduğunu yazdı.

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Öte yandan Dendias'ın Türkiye ile anlaşma imzalayan Dışişleri Bakanı el-Menguş ile görüşmek istemediği ve bu nedenle kriz çıkardığı yorumları yapılıyor.

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