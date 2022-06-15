Dünya Yunan medyasında Türkiyenin olası operasyonu korkusu
AVRUPA

Yunan medyasında 'Türkiye'nin olası operasyonu' korkusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde adaları silahlandıran Yunanistan'ı uyararak "Bir an önce vazgeçin, şaka yapmıyorum. Kendine gel Yunanistan" ifadelerini kullanmasının yankıları sürüyor. Yunan basınında Türkiye üzerinden kendileri için yaptıkları korkulu analizlere yerini bıraktı. Gazetelerden televizyon kanallarına kadar Türkiye'nin olası operasyonları analiz edilirken, yerli SİHA'lardan sonra bir diğer milli üretim olan balistik füze sistemi BORA konuşuldu. BORA'yı analiz eden bir Yunan televizyonu, adaları bu füze sistemiyle vurabileceğini dile getirip, menzilinin Atina’ya kadar ulaşabileceği dikkat çekildi.

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Haber Merkezi Diğer
Yunan medyasında Türkiyenin olası operasyonu korkusu
Yunan medyasında Türkiye'nin olası operasyonu analiz ediliyor.

Yunanistan'ın, Ege Denizi'ndeki provokasyonları, yerini ülkede korkuya bıraktı. Uluslararası anlaşmalar gereği Yunanistan, silahlandırılmaması gereken adaları, uluslararası hukuku çiğneyerek askerlerle donattı. Yunanistan'ın bu hareketlerine karşı en büyük uyarı ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan'dan son ikaz

Yunanistan'ı son kez ikaz ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Korku analizleri

Bu uyarı sonrası Yunanistan medyasından hemen hemen hergün endişe manşetleri atıldı.

Gazetelerden televizyon kanallarına kadar Türkiye'nin olası operasyonları hergün ülke medyasında analiz edilirken, yerli SİHA'lardan sonra bir diğer milli üretim olan balistik füze sistemi BORA konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları Yunan manşetlerinde: Korku sardı
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları Yunan manşetlerinde: Korku sardı

BORA ile Atina'yı bile vurabilirler

BORA'yı analiz eden bir Yunan televizyonu, adaları bu füze sistemiyle vurabileceğini dile getirip, BORA'nın menzilinin Atina’ya kadar ulaşabileceği dikkat çekildi.

Mavi Vatan haritası

Türkiye'nin silah sistemlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon için kararlılık sözlerini verip Mavi Vatan haritasını gösteren Yunan televizyonunun bu analizleri, an itibarıyla ülkede büyük paniğe yol açıyor.

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