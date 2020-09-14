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Dünya Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım Mültecileri vurmak için sabırsızlanıyorum
AVRUPA

Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Mültecileri vurmak için sabırsızlanıyorum

Yunanistan'ın Midilli Adası’ndaki Meclis Üyesi ve milli muhafız olan M.Y adlı Yunan vatandaşı, sosyal medya hesabından mültecilere yönelik “Burada (mülteciler için) çadırların kurulduğu atış poligonundayım. Bu kez hareket eden doğal hedeflerle tekrar atış yapmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
M.Y hakkında soruşturma başlatıldı.
M.Y hakkında soruşturma başlatıldı.

Yunanistan'ın mültecilere yönelik ırkçı yaklaşım ve nefret söylemlerine bir yenisi daha eklendi.Yunanistan'ın Midilli Adası’ndaki Kalloni Nahiyesi Meclis Üyesi ve milli muhafız olarak görev yapan Yunanlı M.Y, sosyal medya hesabından mültecilere yönelik yaptığı paylaşım kan dondurdu.

"ATIŞ POLİGONUNDAYIM"

Sosyal medya hesabından askeri tatbikat atış alanında çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak tüyleri ürperten yazı yazan M.Y, “Burada (mülteciler için) çadırların kurulduğu atış poligonundayım. Bu kez hareket eden doğal hedeflerle tekrar atış yapmak için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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KİN VE NEFRET SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, paylaşım nedeniyle savcılık söz konusu M.Y adlı milli muhafız görevlisinin silahını teslim etmediğini ve M.Y'nin " kin ve nefret suçundan" olayla ilgili cezai soruşturma başlatması üzerine gözaltına alındığını duyurdu.

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