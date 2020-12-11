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Dünya Yunan muhalefetinden Miçotakise sert eleştiri AB Zirvesinden çıkabilecek en kötü sonuç çıktı
AVRUPA

Yunan muhalefetinden Miçotakis'e sert eleştiri: AB Zirvesi'nden çıkabilecek en kötü sonuç çıktı

AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı bekleyen Yunanistan, eli boş döndü. AB üyesi ülkeler Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına karşı çıktı. Bu karar sonrası Yunan muhalefeti, Miçotakis hükümetine, "Ulusal çıkarlarımızı koruyamıyorsunuz. Zirveden çıkabilecek en kötü sonuç çıktı" eleştirisinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
SYRİZA lideri Çipras ve Başbakan Miçotakis
SYRİZA lideri Çipras ve Başbakan Miçotakis

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı çıkmadı. Karar, mart ayında yapılacak zirveye ertelendi.

AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini gerekçe göstererek halihazırda iki TPAO yetkilisine yönelik kısıtlayıcı tedbir içeren listeye ekleme yapılmasını kararlaştırdı.

  • Zirve sonucu Yunanistan'da soğuk duş etkisi yarattı. Yunan muhalefet partisi SYRIZA, Miçotakis hükümetini sert bir dille eleştirdi.

Radikal Sol Koalisyon Partisi'nden (SYRİZA) yapılan açıklamada "Hükümet ulusal çıkarlarımızı koruyamadı. Zirveden çıkabilecek en kötü sonuç çıktı" denildi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN MART 2021 KARARI

Ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu'nun, Mart 2021'de yapılacak zirveye kadar Türkiye-AB siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin durumunun yanı sıra listeye ek yapılması kararının kapsamının genişletilmesini de içerecek şekilde nasıl yol alınacağına dair araçlar ve seçeneklerle ilgili rapor sunması istendi.

  • Bildiride aynı zamanda kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması kınandı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilmesi gerektiği savunuldu.

AB'nin Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde çözümüne yönelik müzakerelerin BM himayesinde yeniden hızla başlamasını desteklediği belirtilen bildiride, "aynısının Türkiye'den de beklendiği" ifade edildi.

AB Konseyi ayrıca AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifini ileriye taşımasını istedi.

Bildiride son olarak, "AB, Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili konularda ABD ile koordinasyon içinde olmayı amaçlayacaktır." denildi.

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