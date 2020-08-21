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Dünya Egede haksız olan biziz Yunan profesör İraklidis itiraf etti
AVRUPA

Yunan profesör itiraf etti: Ege'de ​haksız olan biziz

Ege'de haksız olan biziz: Yunan profesör İraklidis itiraf etti

Yunanistan’da eski diplomat ve uluslararası hukuk profesörü Aleksis İraklidis, Ege hem Doğu Akdeniz’de kendi kamuoylarından bilinenin aksine haklı pozisyonda olmadıklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aleksis İraklidis
Aleksis İraklidis

Ülkesindeki bir haber sitesinde açıklama yapan İraklidis, “Yunanistan’da her kes hem Ege hem Doğu Akdeniz konularında Yunanların haklı olduğunu ve Türkiye’nin saldırgan ve haksız olduğunu sanmakta. Ama gerçek tamamen farklı” dedi.

EGE YUNAN GÖLÜ DEĞİL

  • İraklidis, “Biz Ege’nin Yunan gölü olduğunu sanıyoruz. Ama öyle değil Ege’de tarafların hukuki tezleri 6 konuda aslında eşit. Size bir örnek vereyim, hava sahası konusunda Yunanistan tamamen haksız. Karasularımız madem 6 mil o zaman hava sahamızın da buna eşit olması lazım. Bu uluslararası hukuka göre böyledir. Uçuş bilgi bölgesi konusunda da öyle. Savaş uçaklarının uçuş izni almalarına gerek yok” dedi.

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