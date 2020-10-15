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Dünya Yunan propagandasına görüntülü yanıt Türk donanması adım adım izliyor
AVRUPA

Yunan propagandasına 'görüntülü' yanıt: Türk donanması adım adım izliyor

'Görünmez olduğu' ve 'Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği' öne sürülen Yunan denizaltılarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca anbean takip edildiği ortaya çıktı. Söz konusu denizaltıların Türk unsurlarınca çekilen görüntüleri, Yunanistan tarafından oluşturulmaya çalışılan algıları yerle bir etti.

Haber Merkezi AA
Türk unsurlarınca çekilen görüntüler, Yunanistan tarafından oluşturulmaya çalışılan algıları yerle bir etti.
Türk unsurlarınca çekilen görüntüler, Yunanistan tarafından oluşturulmaya çalışılan algıları yerle bir etti.

Yunanistan’daki bazı haber sitelerinde "Yunan Deniz Kuvvetlerine ait denizaltıların Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca tespit edilemediği"ne yönelik iddialar yer aldı. Yunan iç kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik yayımlanan haberlerde, "Type-214 denizaltılarının görünmez nitelikte olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz karakol uçakları ve helikopterlerinin bu denizaltıları tespit edemediği" ileri sürüldü.

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Gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

Haberlerde ayrıca "görünmez olduğu" savunulan Yunan denizaltılarının Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeksizin izlediği iddiasına da yer verildi. Güvenlik kaynakları ise söz konusu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Görünmez olduğu iddia edilen Yunan Type-214 denizaltılarının, Türk Deniz Kuvvetlerinin yüzer ve uçar unsurlarınca Doğu Akdeniz’de kesintisiz takip edildiğini vurgulayan kaynaklar, yapılan haberlerin gerçeklik payının bulunmadığına dikkati çekti.

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  • Öte yandan "görünmez " olarak nitelendirilen denizaltıların Doğu Akdeniz'de çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

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Kesintisiz takip ediliyorlar

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından kesintisiz takip edilen söz konusu denizaltılar periskopları açık şekilde görüntülere yansıdı. Denizaltılara ait hem gece hem gündüz görüntü kayıtları da dikkati çekti. Güvenlik uzmanları bu durumun, Yunan denizaltılarının kolaylıkla takip edildiği anlamına geldiğini belirtti.

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'Görünmez olduğu' ve 'Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği' öne sürülen Yunan denizaltılarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca anbean takip edildiği ortaya çıktı. Söz konusu denizaltıların Türk unsurlarınca çekilen görüntüleri, Yunanistan tarafından oluşturulmaya çalışılan algıları yerle bir etti.

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