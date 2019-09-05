Dünya Yunan siyasetçiden mültecilere ırkçı benzetme Maymun
AVRUPA

Yunan siyasetçiden mültecilere ırkçı benzetme: Maymun​

Yunan siyasetçiden mültecilere ırkçı benzetme: Maymun

Yunanistan'da seçimlerde iktidara gelen Yeni Demokrasi Partisi siyasetçisi Theo Giannaros, İranlı bir mülteci için 'maymun' diyerek yakışıksız bir ifade kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Yunanistan'dan Avrupa'ya gitmeye çalışan mülteciler.
Yunanistan'dan Avrupa'ya gitmeye çalışan mülteciler.

Yunanistan'da yaşayan İranlı Arash Hampay, kendisine yapılan ırkçı söylemlere karşı, sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Hey faşistler, yeni ülkemde ben iyiyim. Benim hareketlerimi kontrol edemezsiniz. [...] Kentimiz faşistlerden arınmalı. #Atina" ifadesini kullandı.

  • Yeni Demokrasi Partisi siyasetçisi Theo Giannaros ise, Hampay'ın paylaşımına ırkçı bir yanıt verdi. Giannaros, "Geldiğin yere gönderileceksin, seni maymun!" açıklamasında bulundu.

Elpis Hastanesi’nin eski yöneticisi biyolog-genetikçi Giannaros, "maymun" söylemini savunarak daha sonra şu ifadeleri ekledi: "Bize faşist diyen bu adama maymun dedim çünkü seviyemin aşağısına inmek istemedim. 'Göçmenlerle dayanışma hareketi', bize sürekli hakaret ediyor ve bizim bunları yutmamızı bekliyor."

Daha sonra Giannaros, 'maymun' ifadesini kullandığı tweeti sosyal medyadan kaldırdı.

Euronews'in haberine göre, Yeni Demokrasi Partisi sözcüsü Stelios Petsas ise Giannaros'un aksine, "Bu tarz açıklamalar bizim partimize ait söylemler değil" diyerek tepki gösterdi.

Irkçı söylemi nedeniyle Giannaros'un partiden ihraç edilmesi için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

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