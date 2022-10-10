Dünya Yunan tahriki devam ediyor Şimdi de askeri araçları Sakız Adasına getirdiler
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Yunan tahriki devam ediyor: Şimdi de askeri araçları Sakız Adası'na getirdiler

ABD tarafından Yunanistan'a hibe edilen M1117 tipi zırhlı araçlar gayri askeri statüde yer alan Sakız Adası'nda görüntülendi. Zırhlı araçlar, adada yangın tatbikatında görev aldı.

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Yunan tahriki devam ediyor: Şimdi de askeri araçları Sakız Adasına getirdiler
​Yunan tahriki devam ediyor: Şimdi de askeri araçları Sakız Adası'na getirdiler.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik, ABD'nin Yunan topraklarında askeri üsler kurmasıyla daha da yükseldi.

Bu durumun üstüne ABD'nin Atina Büyükelçiliği, ABD'nin yıl sonuna kadar Yunanistan'a 1200 adet kullanılmış zırhlı araç sevk etmesini planladığını duyurdu.

  • ABD'nin zırhlı araçları Sakız Adası'nda görüldü

Son olarak ABD'nin, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne hibe ettiği M1117 tipi zırhlı araçlar gayri askeri statüde yer alan Sakız Adası'nda görüntülendi.

Zırhlı araçlar, adada yangın tatbikatında görev aldı.

Gayri askeri statü konumunda yer alıyor

Öte yandan Sakız Adası, 1923 Lozan Barış Anlaşması gereğince gayri askeri statü konumunda yer alıyor.

Yunanistan, adanın statüsünü ihlal ederek, adada çeşitli üsler konuşlandırdı.

Adada konuşlanan askeri birlikler zaman zaman tatbikat gerçekleştiriyor.

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