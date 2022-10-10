​Yunan tahriki devam ediyor: Şimdi de askeri araçları Sakız Adası'na getirdiler.

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Bakanlıktan İBB'nin bütçe açıklamalarına cevap: Bütçe bir ay gecikmeli sunuldu

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu geçtiğimiz günlerde CHP'li İBB yönetiminin 2023 bütçesini ilgili makama sunamadığını duyurmuştu. İBB'nin bütçeyi sunduk iddiaları ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakanlık bütçenin 1 ay gecikmeli olarak 8 Ekim Cumartesi günü iletildiğini açıkladı.