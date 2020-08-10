Yunan tarafı acil durum konseyini topladı: Türkiye'yi NATO'ya şikayet edeceklermiş

Türkiye Doğu Akdeniz’de atışlı tatbikat yapıyor: Karşı tarafa ‘bedel ödemeye hazırız’ mesajı

TVNET canlı yayınına bağlanan Güvenlik ve Terör Uzmanı. Emekli İstihbarat Albay ve Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ, Doğu Akdeniz sorunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. NAVTEX ve Oruç Reis konularına değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'ya önemli mesajlar verdiğini söyleyen Başbuğ, ''Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ancak karşının da bizim doğalgazımızda, toprağımızda kimsenin de gözü olmasına asla müsaade etmeyiz'' sözlerini yineledi.