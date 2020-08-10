Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Yunan tarafı acil durum konseyini topladı Türkiyeyi NATOya şikayet edeceklermiş
AVRUPA

Yunan tarafı acil durum konseyini topladı: Türkiye'yi NATO'ya şikayet edeceklermiş

Oruç Reis'in bölgeye intikal etmesinin ardından acil durum ilan eden Yunan tarafı Dış İlişkiler ve Savunma Konseyi'ni topladı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in öncülüğünde gerçekleşen toplantıya Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı katıldı. Basına yapılan açıklamada Başbakan'ın NATO Genel Sekreteri Rasmussen'i aramayı planladığı bildirildi.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis

Yunan tarafı Oruç Reis'in hak iddia ettikleri bölgeye doğru yol almasından sonra acil durum ilan edip Savunma Konseyi'ni topladı.

Başbakan Miçotakis'in ve bakanların katıldığı konsey toplantısında dikkat çeken isim ise Genelkurmay Başkanı oldu.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı da toplantıya katılanlar arasındaydı.

Toplantıdan kareler

Türkiye'nin yeni NAVTEX ilanının ardından Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor
DÜNYA
Türkiye'nin yeni NAVTEX ilanının ardından Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor

NATO Genel Sekreteri ile görüşecek

Yunan basınının iddiasına göre; Yunanistan Başbakanı'nı Miçotakis Yunanistan saati ile 17.00'de NATO Genel Sekreteri'ni aramayı planlıyor.

Başbakan sabah saatlerinde ise Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'i arayıp Türkiye'ye karşı destek talep etmişti.

Doğu Akdeniz'de Navtex gerilimi: Yunanistan'ın masasında 3 seçenek var
DÜNYA
Doğu Akdeniz'de Navtex gerilimi: Yunanistan'ın masasında 3 seçenek var

Kendi NAVTEX'lerini ilan ettiler

Türkiye'nin hamlesine karşı Heraklion İstasyonu'ndan NAVTEX ilan eden Yunan tarafında Devlet Bakanı

George Gerapetritis ERT'ye verdiği demeçte "Kararlılığımız kesin" deyip siyasi ve operasyonel olarak hazır oldukları iddiasında bulundu.

George Gerapetritis, Yunanistan Devlet Bakanı

Devlet kuruluşu ERT'ye konuşan Bakan, Yunanistan'ın tam anlamıyla siyasi ve operasyonel olarak hazır olduğunu iddia etti.

Ordu tüm tatilleri iptal etti

Yunan medyasının iddiasına göre; Yunan ordusu bütün yıllık izinleri iptal etti.

Yunan Genelkurmay Başkanı Floros'tan Doğu Akdeniz mesajı: Her şey güzel olacak
DÜNYA
Yunan Genelkurmay Başkanı Floros'tan Doğu Akdeniz mesajı: Her şey güzel olacak
Abone Ol Google News
Oruç Reise SİHA kalkanı

Oruç Reis'e
SİHA kalkanı

​Bölgenin hava hakimiyeti Türkiye'de.
Can Ataklıdan flaş çıkış

Can Ataklı'dan flaş çıkış

"​Muharrem İnce CHP'den daha fazla oy alır".
Pandemi hastanesi önünde kuyruk

Pandemi hastanesi önünde kuyruk

​Vakalar artınca Yeşilköy'de kuyruk metrelerce uzadı...

Teklif ortaya çıktı

Teklif ortaya çıktı

​​Galatasaray aradığı kanat oyuncusunu buldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.