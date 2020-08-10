Yunan tarafı acil durum konseyini topladı: Türkiye'yi NATO'ya şikayet edeceklermiş

Yunan tarafı Oruç Reis'in hak iddia ettikleri bölgeye doğru yol almasından sonra acil durum ilan edip Savunma Konseyi'ni topladı.
Başbakan Miçotakis'in ve bakanların katıldığı konsey toplantısında dikkat çeken isim ise Genelkurmay Başkanı oldu.
NATO Genel Sekreteri ile görüşecek
Yunan basınının iddiasına göre; Yunanistan Başbakanı'nı Miçotakis Yunanistan saati ile 17.00'de NATO Genel Sekreteri'ni aramayı planlıyor.
Başbakan sabah saatlerinde ise Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'i arayıp Türkiye'ye karşı destek talep etmişti.
Kendi NAVTEX'lerini ilan ettiler
Türkiye'nin hamlesine karşı Heraklion İstasyonu'ndan NAVTEX ilan eden Yunan tarafında Devlet Bakanı
George Gerapetritis ERT'ye verdiği demeçte "Kararlılığımız kesin" deyip siyasi ve operasyonel olarak hazır oldukları iddiasında bulundu.
Devlet kuruluşu ERT'ye konuşan Bakan, Yunanistan'ın tam anlamıyla siyasi ve operasyonel olarak hazır olduğunu iddia etti.
Ordu tüm tatilleri iptal etti
Yunan medyasının iddiasına göre; Yunan ordusu bütün yıllık izinleri iptal etti.