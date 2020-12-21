Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Yunan uzman Türkiyenin üstünlüğüne karşı İsrailin yardımlarına ihtiyacımız var
AVRUPA

Yunan uzman: Türkiye'nin üstünlüğüne karşı İsrail'in yardımlarına ihtiyacımız var

Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki anlaşmazlıklarda Türkiye'ye karşı ABD ve Avrupa Birliği'nin desteğini almak isteyen Yunanistan hükümeti, istediği sonuçları elde edemedi. Yunan muhalefeti tarafından sert bir şekilde eleştirilen Miçotakis hükümeti, aynı zamanda BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail'i kendi yanına çekmeye çalışıyor. Yunan analist Stergios D. Theofanidis, hükümete tavsiyelerde bulunduğu analizinde "Türkiye'nin üstünlüğüyle her alanda etkili bir şekilde mücadele etmemiz için İsrail'in yardımına ihtiyacımız var" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve bölge haritası.
Fotoğraf: Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve bölge haritası.

Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır çözülemeyen birçok sorun bulunuyor. Son yıllarda iki ülke arasında ciddi siyasi ve askeri gerilimlere sebep olan anlaşmazlığın temelinde ise Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler var. Yunan hükümeti, adaların varlığını öne sürerek Oruç Reis'in Yunan egemenlik sahasında araştırma yaptığını öne sürüyor.

  • Türkiye ise adaların kıta sahanlığı hakkı doğurmayacağını her platformda dile getiriyor.

Bu çerçevede Avrupa Birliği'nin ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isteyen Atina, şu ana kadar bu çabalarında başarısız oldu.

SON ÇARE İSRAİL

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye karşı somut adım atılamadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde. Yunan hükümeti aynı zamanda, Türkiye'ye karşı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve İsrail ile ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor.

"TÜRKİYE'YE KARŞI İSRAİL İLE ANLAŞALIM"

Yunanistan'da yayın yapan DefencePoint haber sitesinde bir analiz kaleme alan Stergios D. Theofanidis, hükümetin diplomatik çabalarının oldukça yetersiz olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin üstünlüğüyle her alanda etkili bir şekilde mücadele etmemiz için İsrail'in yardımına ihtiyacımız var." diyen Theofanidis, "Kötü Yunan yönetimi, İsrail ile stratejik işbirliğimizi baltalıyor" eleştirisinde bulundu.

Yunan uzman: Türkiye diplomatik inisiyatifi yeniden kazandı
DÜNYA
Yunan uzman: Türkiye diplomatik inisiyatifi yeniden kazandı

Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler?
OYNAT 03:32
Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler?
Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan askeri gerilimlerin merkezinde Lozan Antlaşması'nın sebep olduğu hukuki boşluklar var. Anlaşmanın imzalandığı 1923 yılında adaların ekonomik bölgesi, kıta sahanlığı ve hava sahası gibi tanımlar olmadığı için Yunanistan bu durumu uzun yıllardır kendi lehinde kullandı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Yunanistan ile Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren sebepleri anlattı:


Abone Ol Google News
HDPli Aktürkten Savcı Sayana suikast emri: Susturun en fazla 20 yıl yatarsınız

HDP'li Aktürk'ten Savcı Sayan'a suikast emri: Susturun en fazla 20 yıl yatarsınız
Mutasyon ne kadar tehlikeli?

Mutasyon ne kadar tehlikeli?

​Büyük paniğe neden olan mutasyonun bilinmeyenleri.
Sıradaki işlem kan dondurdu

Sıradaki işlem kan dondurdu

​Gömüldükleri mezarlardan çıkmışlardı...

Gergerlioğlu'nun FETÖ'cü Kanter'le toplantısı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı<br>talimat verdi

Cumhurbaşkanı
talimat verdi

​İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey Türkiye'ye getirilecek.
Türkiye'de görüldü

Türkiye'de görüldü

Dünyadaki en tehlikeli 100 canlıdan biri.

ASELSAN geliştirdi

ASELSAN geliştirdi

​Koronavirüsü hızlı tespit edecek yeni sistem.
198 yıl 4 ay ceza aldı

198 yıl 4 ay ceza aldı

​'Ponzi Arzu'ya verilen ceza için 'hukuka uygun' tescili.
3 ay boyunca elektrikleri kesilmeyecek

3 ay boyunca elektrikleri kesilmeyecek

EPDK'dan yaşlılar, engelliler, gaziler ve şehit aileleri için yeni karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.