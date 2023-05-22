Yunan yazar Roussopoulos'dan PKK kanalında 'Erdoğan'dan kurtulun' çağrısı

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na her fırsatta açık açık desteğini ilan eden terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileri ikinci tur için de yayın organları üzerinden provokasyona devam ediyor. Son olarak, ​Türkiye ve Erdoğan karşıtlığıyla bilinen Yunan yazar ve siyasi aktivist Dimitri Roussopoulos katıldığı PKK kanalında seçimle ilgili söylemlerde bulundu. "Eşitlik, insanlık, özgürlük" ifadeleri adı altında yıllardır terör örgütü PKK propagandası yapan ​Roussopoulos, "Erdoğan'dan kurtulmak için" Avrupa'da oy verme hakkı olan herkese sandığa gitme çağrısı yaptı.













Erdoğan'a faşizm suçlaması

Erdoğan ve Türkiye hakkında haddi aşan ifadeler kullanan Roussopoulos şöyle konuştu:

"Gazeteciler, akademisyenler, işçi sendikaları ve birçok insan Türk Devleti'nin baskıları ve tutuklaması ile karşı karşıyalar. Bu insanlık karşıtı zihniyeti kesinlikle kabul etmiyoruz. Buna ek olarak Ankara'da yönetimde olan o adam, Neo-Osmanlı ve emperyalist faşizan bir zihniyetle yeni bir sistem yaratmaya ve Kuzey Afrika'ya kadar rahatsızlık verdikleri ortadadır.

'Osmanlı zihniyetinden kurtulmak için oy verin'

Avrupa'da oy verme hakkı olan herkesin; Erdoğan ve Ankara'daki yeni Osmanlı zihniyetinden kurtulmak için sandıklara gidip oyunu kullanması sorumluluğu var. Türkiye'de hem kendi halkına hem de Türkiye sınırındaki Irak ve diğer ülkelerde yaşayan Kürt halkına daha insancıl yaklaşan bir yönetim için değişim şarttır.

'Bu seçim insanlığın da geleceğini belirleyecek'

Bu sadece isin seçiminiz değil, bu seçim insanlığın da geleceğini belirleyecek bir seçimdir. Seçiminizi değişimden yana kullanmanız gerekmektedir."



