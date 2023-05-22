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Yunan yazar Roussopoulos'dan PKK kanalında 'Erdoğan'dan kurtulun' çağrısı

Türkiye karşıtlığıyla ve terör örgütü PKK propagandası yapmasıyla bilinen ​Yunan, yazar ve siyasi aktivist Dimitri Roussopoulos, ikinci tur seçimleri öncesi yine PKK kanalında hadsiz söylemler sarf etti. Roussopoulos, "Erdoğan'dan kurtulmak için" sadığa gidin çağrısı yaptı.

12:26 . 22/05/2023 Pazartesi
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Dimitri Roussopoulos

Dimitri Roussopoulos

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na her fırsatta açık açık desteğini ilan eden terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileri ikinci tur için de yayın organları üzerinden provokasyona devam ediyor. Son olarak, ​Türkiye ve Erdoğan karşıtlığıyla bilinen Yunan yazar ve siyasi aktivist Dimitri Roussopoulos katıldığı PKK kanalında seçimle ilgili söylemlerde bulundu. "Eşitlik, insanlık, özgürlük" ifadeleri adı altında yıllardır terör örgütü PKK propagandası yapan ​Roussopoulos, "Erdoğan'dan kurtulmak için" Avrupa'da oy verme hakkı olan herkese sandığa gitme çağrısı yaptı.




Erdoğan'a faşizm suçlaması

Erdoğan ve Türkiye hakkında haddi aşan ifadeler kullanan Roussopoulos şöyle konuştu:

"Gazeteciler, akademisyenler, işçi sendikaları ve birçok insan Türk Devleti'nin baskıları ve tutuklaması ile karşı karşıyalar. Bu insanlık karşıtı zihniyeti kesinlikle kabul etmiyoruz. Buna ek olarak Ankara'da yönetimde olan o adam, Neo-Osmanlı ve emperyalist faşizan bir zihniyetle yeni bir sistem yaratmaya ve Kuzey Afrika'ya kadar rahatsızlık verdikleri ortadadır.

'Osmanlı zihniyetinden kurtulmak için oy verin'

Avrupa'da oy verme hakkı olan herkesin; Erdoğan ve Ankara'daki yeni Osmanlı zihniyetinden kurtulmak için sandıklara gidip oyunu kullanması sorumluluğu var. Türkiye'de hem kendi halkına hem de Türkiye sınırındaki Irak ve diğer ülkelerde yaşayan Kürt halkına daha insancıl yaklaşan bir yönetim için değişim şarttır.

'Bu seçim insanlığın da geleceğini belirleyecek'

Bu sadece isin seçiminiz değil, bu seçim insanlığın da geleceğini belirleyecek bir seçimdir. Seçiminizi değişimden yana kullanmanız gerekmektedir."


Avrupa'daki HDP'liler PKK paçavraları önünde Kılıçdaroğlu'na destek istedi: 28 Mayıs'ta zafer halaylarını birlikte çekelim
Avrupa'daki HDP'liler PKK paçavraları önünde Kılıçdaroğlu'na destek istedi: 28 Mayıs'ta zafer halaylarını birlikte çekelim

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Yedili Masa ortaklarının inkar çabalarına rağmen PKK'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor. Örgütün Avrupa uzantısının elebaşlarından Fatoş Göksungur ve Yüksel Koç yayınladıkları mesajda ikinci tur için Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Göksungur "Bir oyluk canı olan diktatörü devirerek, 28 Mayıs'ta zafer halaylarını birlikte çekmeye davet ediyorum." ifadeleriyle örgütün ikinci turdaki tavrını belirtirken, Yüksel Koç malumun ilamını yaptı. Koç, Yedili Masa'nın PKK desteğini inkar etmesine rağmen, "Erdoğan'ın birinci turu kazanamamasını sağlayanlarda bizleriz" şeklinde konuştu.

PKK sempatizanı Belçikalı Bakanın skandal çağrısına Kalın'dan sert tepki: İzan ve ölçüyü kaybettiler
PKK sempatizanı Belçikalı Bakanın skandal çağrısına Kalın'dan sert tepki: İzan ve ölçüyü kaybettiler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PKK sevici olarak tanınan Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir'in, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Belçika'dan yüksek oy çıkması üzerine yaptığı, "çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi" çağrısına tepki gösterdi. Kalın, yaptığı açıklamada PKK sempatizanı Belçikalı Bakanın skandal sözleri için "Cumhurbaşkanı'mıza oy verdiği için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın haklarını ellerinden almayı önerecek kadar izan ve ölçüyü kaybettiler." ifadesini kullandı.

#Dimitri Roussopoulos
#Recep Tayyip Erdoğan
#seçim
#28 mayıs
#PKK
#Yunanistan
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