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Dünya Yunan zulmü raporlara yansıdı İnsanlık dışı yöntemler 2 bin mültecinin ölümüne neden oldu
AVRUPA

Yunan zulmü raporlara yansıdı: 'İnsanlık dışı’ yöntemler 2 bin mültecinin ölümüne neden oldu

Mülteci insan hakları ve yardım kuruluşlarının hazırladığı raporlar sonucunda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, yaklaşık 40 bin mültecinin sınırları geçmesini durdurmak için ‘acımasız’ yöntemler kullandığı ve sınırdan geçmesi engellenen 2 bin mültecinin ise bu yöntemler nedeniyle yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Raporlarda, özellikle Yunanistan’ın mültecilere uyguladığı ‘insanlık dışı’ yöntemler dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Yunan zulmü raporlara yansıdı: İnsanlık dışı’ yöntemler 2 bin mültecinin ölümüne neden oldu
Arşiv

İngiliz medya kuruluşu The Guardian, AB üye devletlerinin, koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında Avrupa’ya en az 40 bin sığınmacının geçişini engellemek için yasadışı operasyonlar düzenlediğini ve bu yöntemler nedeniyle yaklaşık 2 bin mültecinin direkt veya dolaylı olarak öldüğünü ortaya koydu. Sivil toplum ve mülteci insan hakları kuruluşları tarafından derlenen spesifik olay verileriyle birlikte Birleşmiş Milletler (BM) kurumları tarafından yayınlanan raporlara dayanarak yapılan analiz sonucunda, Covid-19 salgını sonrasında mülteci geçişlerinin engellenmesi düzenli hale geldi ve yöntemlerin ‘vahşeti’ arttı. Mültecilere yönelik bu acımasız yöntemlerin ise çoğunlukla AB sınır ajansı Frontex tarafından uygulandığı belirtiliyor.

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AB SINIR AJANSI FRONTEX SORUŞTURMA ALTINDA


AB'nin sınır ajansı Frontex tarafından desteklenen Avrupa ülkeleri, yıllarca gözaltı veya nakliye sırasında saldırıdan vahşete kadar çeşitli yasadışı yöntemleri kullanarak binlerce mülteciyi sınırlardan ‘sistematik olarak’ geri püskürttü. Bulgular, AB’nin sahtekarlıkla mücadele izleme örgütü OLAF’ın, mültecilerin AB kıyılarına ulaşmasını engellemeye yönelik ‘taciz, suistimal ve yasa dışı operasyonlar’ iddiaları üzerine Frontex hakkında soruşturma başlatmasıyla ortaya çıktı.

Yunan zulmü tam gaz: 3 ölü, 1000 yaralı
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Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Yunanistan'a gitmek için gelen göçmenlerin, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişleri sürüyor. Alanda 10 gündür aileleriyle kurdukları çadırlarda bekleyen göçmenlere yardım kuruluşları ve Edirne halkı tarafından yiyecek ve kıyafet yardımı yapılıyor.
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Yunanistan'ın geçişlere kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi bugün de sürdü.
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Yunan askerleri ve polisleri, tampon bölgede kurdukları tel örgülerden oluşan barikatlardan göçmenlerin üzerine plastik mermi, TOMA'dan tazyikli su, gaz bombaları ve biber gazı ile müdahale etti.
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Sert müdahalede 4 göçmen, yaralanırken, onlarca kişi de nefes almakta güçlük çekti. Müdahale nedeniyle göçmenler, Türkiye tarafına kaçtı.
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Yaralı göçmenler, bölgede bulunan çadır hastanede tedaviye alındı.
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Edirne Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bugüne kadar Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerinde 3 göçmenin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1000'den fazla göçmenin de yaralandığını söyledi.
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Yaralı göçmenler, hastaneler ve Pazarkule kesiminde kurulan çadır hastanede tedavi edildi.
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Yunan zulmü tam gaz: 3 ölü, 1000 yaralı
Edirne sınırında Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçmek için bekleyen göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sürüyor. Plastik mermi, gaz bombası ve biber gazına maruz kalan göçmenler, nefes almakta güçlük çekerken, sert müdahalede 4 göçmen yaralandı. Edirne Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerinde bugüne kadar 3 göçmenin öldüğünü, 1000'in üzerinde kişinin de yaralandığını söyledi.


İnsanlar dövüldü soyuldu çıplak bırakıldı


Uluslararası Göç Örgütü’nün verilerine göre, Ocak 2020'den bu yana; İtalya, Malta, Yunanistan, Hırvatistan ve İspanya katı göç politikalarını hızlandırdı. Covid-19 salgınını durdurmak için sınırların kısmen veya tamamen kapatılmasından bu yana bu ülkeler AB üyesi olmayan ülkelere para ödedi ve denizde tehlikede olan tekneleri durdurmak ve mültecileri gözaltı merkezlerine geri püskürtmek için özel gemiler görevlendirdi. İnsanların dövüldüğüne, soyulduğuna, elbiselerinin alınarak sınırlarda çıplak bırakıldığına veya denizde bırakıldığına dair defalarca rapor alındı.

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YUNANİSTAN’IN MÜLTECİLERE UYGULADIĞI ŞİDDET GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ


Sınır Şiddeti İzleme Ağı (BVMN) kuruluşunun raporuna göre Yunanistan, Ocak 2020'den bu yana kıyılarından 6 bin 230 mülteciyi geri püskürttü. Rapor, geri püskürtmelerin yüzde 89'unda BVMN'nin orantısız ve aşırı güç kullanımını gözlemlediğini belirtti. Bu ‘endişe verici’ sayının, güç kullanımının ‘taciz edici’ ve dolayısıyla ‘yasa dışı’ bir şekilde normallik haline geldiğini gösterdiği ifade edildi. Raporda “2020'de belgelenen son derece acımasız şiddet örnekleri arasında uzun süreli aşırı dayak (genellikle çıplak bedenlere), suda tutulma, kadınların ve çocukların fiziksel olarak istismar edilmesi, yaralamak için metal çubukların kullanılması yer alıyor” denildi.

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YUNANİSTAN’A DAVA AÇILDI


Mültecilerin ifadelerinde, gözle görülür bir morarmayı önlemek için mültecilerin dövülmeden önce başlarına kask takıldığı ve hücre parmaklıklarına ellerinin nasıl bağlandığı anlatıldı. Nisan ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Yunan devleti aleyhine açılan bir davada Yunanistan, dövüldükten sonra denizde botlarda düzinelerce mülteciyi terk etmekle suçlandı. Davada, Yunan devriye botlarının göçmenleri Türk sularına geri ittiği ve onları yiyecek, su, can yeleği veya yardım çağrısında bulunabilecekleri bir araç olmadan denizde terk ettiği iddia edildi.

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