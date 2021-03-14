Yunanistan, Akkuyu NGS'den rahatsız olmuş: Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş

Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Bakan Dendias, bir süre önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Dendias, görüşmede, Türkiye'nin enerji alanındaki projelerinin diğer ülkeler için tehdit oluşturduğunu iddia ederek, bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi.

OYNAT 00:34 CHP Akkuyu Nükleer Santrali'ne de karşı: Felakettir karşı çıkalım 2023'de elektrik üretimine başlayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali çalışmalarının durdurulması için CHP'den çağrı yapıldı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 'Neden Akkuyu'da? Neden Mersin'de? Bana göre Sinop'ta da olmasın, Rize'de de olmasın, Karadeniz'de de olmasın. Hiçbir yerde olmasın. Bu santrale hep beraber karşı çıkalım' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Yunanistan'ın korkusu

İnşa aşamasında olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bölge ülkeleri için birçok sorunlu neticesi olacağını öne süren Dendias, "Akkuyu Doğu Akdeniz'in Çernobil'i olabilir." ifadesini kullandı.

Haberde, Yunanistan yönetiminin uzun yıllardır dikkatini Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarına yönelttiği, Türkiye'nin, nükleer enerji üretme reaktörleri aracılığıyla nükleer silah imal etmede kullanılabilecek teknolojiye ve malzemeye ulaşacağı ileri sürüldü.

REKLAM

OYNAT 02:32 Ankara ve İzmir’in tüm elektriğini Akkuyu sağlayacak Türkiye'nin tarihi yatırımlarından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. reaktörünün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Telekonferans ile katıldığı tören ile atıldı. Santralin ilk ünitesinin 2023'te, diğer 3 ünitenin ise birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Yılda toplam 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu'nun tüm üniteleri devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'u karşılanacak. Santral tek başına Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebini, İstanbul'un ise elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayabilecek. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da yaptığı bir konuşmasında, "Bazı ülkeler nükleer başlıklı füzelere sahip ancak bize, bunlara sahip olamayacağımızı söylüyorlar. Bunu kabul edemem." ifadelerini kullandığı vurgulanan haberde, Türkiye'nin kendi nükleer mühendislerini eğittiği ve bu mühendisleri ticari amacın yanı sıra askeri amaçlar için de kullanılabilecek malzemeye ulaşmaya yönlendirdiği savunuldu.