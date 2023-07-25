Yunanistan alev alev: Miçotakis 'savaştayız' diyerek Yunan halkını uyardı

Başbakan Kyriakos Miçotakis , Akdeniz ulusunun ülke genelinde devam eden orman yangınlarıyla savaş halinde olduğunu açıkladığında, Yunanistan'ın Rodos ve Korfu adalarından binlerce insan tahliye edildi.

Yunanistan'ın önde gelen tatil yerlerinden biri olan tatil adası Rodos'ta bir itfaiye sözcüsüne göre , alevler yedinci gününde de kontrolden çıkarak yüzlerce insanı evlerini ve otellerini terk etmeye zorladı.

En son tahliyeler, çoğu turist olan 19.000 kişinin hafta sonu otobüs ve teknelerle yakındaki dağlardan çeşitli kıyı bölgelerine ulaşan yangın yolundan çıkarılmasının ardından verildi.

En büyük tahliye operasyonu

Bu, ülkenin son yıllardaki en büyük tahliye operasyonu oldu.

İyonya'nın batıdaki turistik adası Korfu'da, yaklaşık 2.400 ziyaretçi ve yerel halk da bir ihtiyati tedbir olarak Pazar gününden Pazartesi gününe kadar yeniden yerleştirildi. Evia adasında ve güney Mora bölgesindeki dağlık bir bölgede tahliyeler bildirildi.

“Önümüzdeki birkaç hafta boyunca sürekli tetikte olmalıyız. Yunanistan başbakanı parlamentoya "Savaştayız" dedi. “Kaybettiklerimizi yeniden inşa edeceğiz, zarar görenleri telafi edeceğiz… İklim krizi çoktan geldi. Daha büyük felaketlerle Akdeniz'in her yerinde kendini gösterecek” dedi.

3 zor gün daha

Yüksek sıcaklıkların azalması beklenmeden önce ülkenin "önümüzde üç zor gün daha" ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye yangın söndürme uçakları ile yangınlara müdahale etti.

El Cezire yangının saatte 50 km'ye (31 mil) varan şiddetli rüzgarlar nedeniyle itfaiyecilerin kontrol altına alabileceğinden daha hızlı hareket ettiğini bildirdi.







