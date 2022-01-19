Yunanistan Arnavutluk-Türkiye ilişkisinden rahatsız: Rama Erdoğan’ı öve öve bitiremedi

Saffet Özdemir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın daveti üzerine gerçekleştirdiği Arnavutluk ziyareti, Yunan medya kuruluşu Greek City Times'da "Erdoğan Arnavutluk'ta ne yaptı? " başlıklı bir yazıyla haberleştirildi. Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Söylediğini yapar, yaptığını söyler"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan hayranlığını gizlemiyor. Rama, Erdoğan için “Uluslararası politikada onun gibi çok fazla insan yok. Söylediğini yapar, yaptığını söyler" dedi ve Türk liderle dost olduğunu ekledi. Ayrıca Arnavutluk başbakanı Erdoğan'a ülkenin "Fahri Vatandaşı" unvanını verirken, Tiran'daki bir merkez meydanı artık Türk liderin adını taşıyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama.

İlişkiler gelişiyor

"Son yıllarda Türkiye, başta Arnavutluk olmak üzere diğer ülkelerde etkisini genişletmek için ekonomisini, kültürünü, hayırseverliğini ve insani yardımlarını sistematik olarak kullanıyor. Erdoğan ve Rama, ikili ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla ticari, eğitim ve askeri olmak üzere toplam yedi anlaşma imzaladı. Türk cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalarda, Arnavutluk ile ilişkilerin “stratejik ortaklık” düzeyinde olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin yıllık 1 milyar dolarlık alışverişi gerçekleştirmeyi hedeflediğini vurguladı."

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