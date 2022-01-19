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Yunanistan Arnavutluk-Türkiye ilişkisinden rahatsız: Rama Erdoğan’ı öve öve bitiremedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk'a gitmesinin etkileri dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Yunan medya kuruluşu Greek City Times'da yer alan haberde Erdoğan'ın Arnavutluk'ta yaptıklarına değinilerek Edi Rama'nın Erdoğan'a olan hayranlığı dile getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan Arnavutluk-Türkiye ilişkisinden rahatsız: Rama Erdoğan’ı öve öve bitiremedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama.

Saffet Özdemir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın daveti üzerine gerçekleştirdiği Arnavutluk ziyareti, Yunan medya kuruluşu Greek City Times'da "Erdoğan Arnavutluk'ta ne yaptı? " başlıklı bir yazıyla haberleştirildi. Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Söylediğini yapar, yaptığını söyler"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan hayranlığını gizlemiyor. Rama, Erdoğan için “Uluslararası politikada onun gibi çok fazla insan yok. Söylediğini yapar, yaptığını söyler" dedi ve Türk liderle dost olduğunu ekledi. Ayrıca Arnavutluk başbakanı Erdoğan'a ülkenin "Fahri Vatandaşı" unvanını verirken, Tiran'daki bir merkez meydanı artık Türk liderin adını taşıyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama.

İlişkiler gelişiyor

"Son yıllarda Türkiye, başta Arnavutluk olmak üzere diğer ülkelerde etkisini genişletmek için ekonomisini, kültürünü, hayırseverliğini ve insani yardımlarını sistematik olarak kullanıyor. Erdoğan ve Rama, ikili ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla ticari, eğitim ve askeri olmak üzere toplam yedi anlaşma imzaladı. Türk cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalarda, Arnavutluk ile ilişkilerin “stratejik ortaklık” düzeyinde olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin yıllık 1 milyar dolarlık alışverişi gerçekleştirmeyi hedeflediğini vurguladı."

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"Recep Tayyip Erdoğan söylediğini yapar"
Albayrak İnşaat, TOKİ adına Arnavutluk'ta gerçekleştirdiği 522 konut, 37 ticari ünite, 375 araçlık kapalı otoparkı olan projeyi tamamladı. Daireler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün teslim töreni eşliğinde sahipleriyle buluştu. Törende konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dost olmaktan mutluluk duyuyorum. Onur duyuyorum. Tayyip Erdoğan dediklerini yapan ve yaptığını diyen bir kişidir' ifadelerini kullandı.

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