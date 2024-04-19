|
Dünya

Yunanistan ateşle oynuyor: Türkiye'nin tepkisine rağmen Ege'de deniz parkı için ısrarcı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin tepkisine rağmen Ege'de deniz parkı projesinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Miçotakis, "Çevre konulu bir inisiyatife Türkiye'nin bu tamamen mazeretsiz tepkisi, beni de şaşırtıyor. Yunanistan, Atina'da düzenlenen Okyanuslarımız Konferansı'nda da söz verildiği gibi bu deniz parklarını yapacaktır." ifadelerini kullandı.

08:57 - 19/04/2024 Cuma
AA
Kiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis

Miçotakis, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Zirveden Türkiye'ye ilişkin çıkan sonuçların, hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs Rum kesimi açısından memnuniyet verici olduğunu belirten Miçotakis, "Türkiye-AB ilişkilerindeki ilerlemenin Kıbrıs konusundaki gelişmelerden de etkilendiği açıktır." diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yapacağı görüşmenin tarihinin 13 Mayıs olarak belirlendiğini ifade eden Miçotakis, gazetecilerin soruları üzerine Yunanistan'ın Ege'de deniz parkı ilan etmesine Türkiye'nin verdiği tepkiyi de değerlendirdi.


Miçotakis, "Çevre konulu bir inisiyatife Türkiye'nin bu tamamen mazeretsiz tepkisi, beni de şaşırtıyor. Yunanistan, Atina'da düzenlenen Okyanuslarımız Konferansı'nda da söz verildiği gibi bu deniz parklarını yapacaktır." dedi.


Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki iyileşmenin, Türkiye'nin Ege'deki ve Akdeniz'deki deniz yetki sahalarına ilişkin görüşlerini değiştirmediğini ifade eden Miçotakis, bu görüşlerin Yunanistan için ciddi sorun teşkil ettiğini kaydetti.


Miçotakis, "Ancak bu, bizim aramızda büyük fikir ayrılıkları olan konulardansa pozitif gündeme daha çok yatırım yapmamıza ve görüşüp genel bir olumlu atmosfer oluşturmamıza engel teşkil etmez." dedi.





Türkiye tepki göstermişti


Dışişleri Bakanlığından 9 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının biri Ege Denizi'nde, diğeri İyon Denizi'nde iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurduğu belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:


"Yunanistan'ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir.


Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları, kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan'a tavsiye ederiz."


Avrupa Birliği (AB) dahil üçüncü taraflara, "Yunanistan'ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine" alet olmaması konusunda ikazda bulunulan açıklamada, uluslararası deniz hukukunun, kapalı ya da yarı kapalı denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik ettiği, Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğu vurgulanmıştı.


"Yunanistan'ın, statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları, kabul etmeyeceğimize tekraren dikkat çekeriz." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu deniz parklarının, Ege Denizi'nde iki ülke arasındaki sorunlar bağlamında hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağı belirtilmişti.



#Yunanistan
#Kiryakos Miçotakis
#Deniz Parkı
28 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Chery araçlarda şok kampanya: Araçlar kapış kapış satılıyor! 2024 Chery Omoda 5 fiyatı ve özellikleri