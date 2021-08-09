Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Çıkan yangınlar şimdiye kadar görülmemiş bir kabus gibi

Yunanistan’da birçok noktada 11 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor.

İçerisinde başkent Atina’nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzey kesimleri ve Eğriboz Yarımadası ile Mora Yarımadası'ndaki yangınlar yer yer yeniden alevlenirken; ülke genelindeki yangınlarda en az 500 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisiyle yüzlerce ev ve iş yeri kül oldu, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

"Acil yardım" çağrısı

İstiea bölgesindeki yerleşim birimlerinden televizyonlardaki canlı yayınlara bağlananlar, evlerinin yandığını belirterek yetkililere "acil yardım" çağrısında bulundu.

Yunan Sahil Güvenlik Sözcüsü Nikos Kokkalas, Eğriboz’da 6 gündür devam eden yangınlarda kıyı şeridinde mahsur kalan 2 binin üzerinde kişinin sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığını aktardı.

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OYNAT 00:46 Yunanistan'da yangın kontrol altına alınamıyor: Tamamen yanan ada tahliye ediliyor Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Son olarak Evia adasında yangın kontrolden çıkarken, bir gemiden çekilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi. Adada şu ana kadar 12 köyde 150'den fazla ev yandı. Evia adasında halk feribotlarla tahliye ediliyor. BiP'te paylaş

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"Görülmemiş bir kabus"

BBC Türkçe'nin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ülkedeki orman yangınları için "kabus gibi bir yaz" açıklamasında bulundu. Miçotakis, "Yerleşim bölgelerine yakın ormanlık bölgelerinde bu yaz çıkan yangınlar şimdiye kadar görülmemiş bir kabus gibi" dedi.

"Kimse yok sonumuz yakın"

Adanın kuzeyindeki İstiaia'nın Belediye Başkanı Giannis Kotzias'ın Yunan basınına yaptığı açıklamada "Sonumuz yakın. Artık çok geç. Alan yok oldu. Yanmamıza izin verdiler. Tek başımıza kaldık. Uçak, helikopter, itfaiyeci yok. Devletin yaptığı ayıp. Tek yaptığı tahliye mesajları göndermek" şeklinde konuştu.