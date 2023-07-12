Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e göre Türkiye ve Yunanistan tekrar yakınlaşma niyetinde: Sihirli bir şekilde çözülmez ama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Yunan gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Miçotakis, Erdoğan ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) kapsamında, Selanik'te tekrar buluşmayı planladıklarını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:
İlişkiler 3 temel eksende ilerleyecek
Türkiye ve Yunanistan arasında daha iyi bir işbirliği niyetinin siyasi diyalog, güven artırıcı önlemler ve pozitif gündem olmak üzere 3 temel ekseni bulunduğunu kaydeden Miçotakis, Dışişleri Bakanları rehberliğinde yürütülecek siyasi diyalog çerçevesinde önemli jeopolitik konular ve deniz yetki alanları, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı gibi konuların ele alınacağını kaydetti.
Miçotakis, pozitif gündem çerçevesinde ise ekonomi, enerji, sivil korunma gibi farklı alanlarda işbirliğine gidileceğini belirtti.
Fransa'dan ilk fırkateyn Eylül sonu suya indirilecek
Zirve çerçevesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesine de değinen Miçotakis, "Eylül sonunda, her şey yolunda giderse, şu an Lorient tersanelerinde inşa edilen ilk fırkateyni denize indireceğiz" dedi.
Miçotakis, Yunanistan'ın silahlanma programlarının sadece Türkiye ile rekabet prizmasından görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, aynı şeyin Türkiye'nin silahlanması için de geçerli olduğunu kaydetti.