Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakisin ablası Bokayannisten hükümete uyarı Aklınızı başınıza alın
AVRUPA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ablası Bokayannis'ten hükümete uyarı: Aklınızı başınıza alın

Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de attığı hukuksuz adımlar sonucu gerilen Atina-Ankara ilişkilerini, Yunan eski Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Girit Milletvekili Dora Bakoyanni değerlendirdi. Başbakan Kiriakos Miçotakis'in ablası olan Bokayanni, "Ne istiyorlar? Ateş etmemizi mi? Aklınızı başınıza alın" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ablası Dışişleri eski Bakanı Bokayannis
Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ablası Dışişleri eski Bakanı Bokayannis

Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma, Akdeniz'de dengeleri bozdu. Başta Atina hükümeti olmak üzere Mısır ve İsrail'den tehditkar açıklamalar peşpeşe geldi. Başbakan Miçotakis hükümetinden ve silahlı kuvvetlerden de benzer açıklamalar yapıldı.

Yunanistan’ın ilk kadın Dışişleri Bakanı, eski milletvekili ve Atina Belediye Başkanı Dora Bokayannis

Son olarak Yunanistan Donanma Komutanı Çunis'in Türk Deniz Kuvvetleri'ni işaret ederek yaptığı, “İleriye gideceğiz, radikal adımlar atacağız ve ne kadar gidersek o kadar gideceğiz” sözleri ülkede geniş yankı uyandırdı.

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Önceki dönemlerde dışişleri bakanlığı yaptı

Savaş çığırtkanlığı yapan Çunis'in o çıkışına, Yunanistan eski Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Girit Milletvekili Dora Bakoyanni tepki gösterdi.

Başbakan Miçotakis ve ablası Bokayannis

Action 24 radyo ve haber sitesinde katıldığı “Kontrastlar” programında konuşan Bokayanni, şu ifadeleri kullandı:

“Büyük savaş, savaşmamanın başarısıdır. Diplomatik olarak yalnız olduğumuzu söyleyenler ve Avrupa Birliği’ni eleştirenler bize diğer önerileri söylesinler.

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Aklınızı başınıza alın

Ne istiyorlar, filoyu çıkarıp ateş etmemizi mi? Tüm bu anlayışlı analistlerin dış politika hakkında konuşmadan önce akıllarını başlarına almaları iyi olur. Sorumluluk duygusu olmasını bekliyorum.

Allah aşkına ateş etmeyelim

Dolayısıyla da, ne yapacaksak her şeyden önce Avrupa Birliği çerçevesinde yapmalıyız ve Filoyu Ege’ye çıkarmayalım ve Allah aşkına ateş etmeyelim”.

Hakkımızı koruyoruz

Hakkımızı koruyoruz

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Aklınızı başınıza alın

"Aklınızı başınıza alın"

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