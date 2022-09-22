Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzeme çabası

Ege'yi adeta mülteci mezarlığına çeviren ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarla provokasyonu artıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit etti.

Erdoğan'a Central Park'ta yoğun ilgi

Haftasonu Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18 Eylül'de New York'taki Central Park'ta bir süre yürüyüş yaptı.

Miçotakis taklide başladı

Başkan Erdoğan'ın Central Park yürüyüşünden 3 gün sonra Miçotakis de sokağa indi.

Sosyal medyada görüntüleri paylaşan Yunan kullanıcılar Miçotakis'i, "İlk resmi ziyareti taksicilere oldu" diyerek dalgaya aldı.