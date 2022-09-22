Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakisten Cumhurbaşkanı Erdoğana benzeme çabası
AMERİKA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzeme çabası

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, New York'ta bir taksiciyle selamlaşma görüntüleri servis edildi. Bu görüntülerin, Central Park'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen yoğun ilgi sonrası paylaşılması dikkat çekti.

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Haber Merkezi Diğer
Yunanistan Başbakanı Miçotakisten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzeme çabası
Erdoğan ve Miçotakis

Ege'yi adeta mülteci mezarlığına çeviren ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarla provokasyonu artıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit etti.

Erdoğan'a Central Park'ta yoğun ilgi

Haftasonu Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18 Eylül'de New York'taki Central Park'ta bir süre yürüyüş yaptı.

Miçotakis taklide başladı

Başkan Erdoğan'ın Central Park yürüyüşünden 3 gün sonra Miçotakis de sokağa indi.

Sosyal medyada görüntüleri paylaşan Yunan kullanıcılar Miçotakis'i, "İlk resmi ziyareti taksicilere oldu" diyerek dalgaya aldı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Erdoğan’ı taklit etti
OYNAT 00:27
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Erdoğan’ı taklit etti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, New York'ta bir taksiciyle selamlaşma görüntüleri servis edildi. Bu görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen yoğun ilgi sonrası paylaşıldı. Yunan hesaplar, Miçotakis'i, “İlk resmi ziyareti taksicilere oldu' diyerek ti'ye aldı.
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