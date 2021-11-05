Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten dikkat çeken Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan Mega televizyonuna verdiği demeçte Türkiye ile ilişkilere yönelik yeni bir değerlendirme yaptı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çözümü için üçüncü bir ülkeye gerek olmadığını söyleyen Miçotakis, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze çözeriz” dedi.

Miçotakis, “Türkiye ile uzlaşmanın iki ülke arasında en üst düzeyde yapılacak samimi diyalogla sağlanabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘MERKEL’E TÜRKİYE'YE SERT OLMASI İÇİN BASKI YAPTIM’

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye’ye yaklaşımını da eleştiren Yunan Başbakanı Miçotakis, “Türk-Yunan ilişkileri hakkında kendisi ile her zaman aynı görüşte değildik. Türkiye’ye karşı daha sert olması için çok baskı yaptım. Belki arabulucu rolünü oynayabilmek için kafasında tarafsız olmak vardı. Ancak Almanya bir AB ve NATO üyesi. Bir Avrupa ülkesinin tarafsız kalmasını kabul edemem” dedi.

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