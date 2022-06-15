Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten gerilimi tırmandıracak sözler: Gerekeni yapacağız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan kamu radyo televizyon kurumu ERT'ye verdiği özel demeçte, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginliğe dair açıklamalarda bulundu. Miçotakis, Türkiye’nin, Yunanistan’ın Rodos, İstanköy ve Sisam adaları dahil Doğu Akdeniz’deki egemenliğini sorgulamasını "tamamen mantıksız" diye nitelendirerek, "Düşünen tek bir insan dahi, -Türkiye'dekiler de- Yunanistan’ın Türkiye’yi tehdit edebileceğine inanmıyordur" dedi.

'İlişkilerimiz eskisi gibi değil'

DW Türkçe'nin haberine göre; Miçotakis, Türkiye'den gelen sert açıklamalara rağmen ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkinin, 2020 yazında Doğu Akdeniz'de uzun süre gerginlik yaşadığı dönemdeki seviyede olmadığını söyledi. Yunanistan Başbakanı, "Yüksek bir sözel gerginlik var ama umarım sahada bu gerginliğe ulaşmayız" diye konuştu. Mantığın ağır basması halinde iki ülke ilişkilerinin kötüye gitmeyeceğini de söyleyen Miçotakis, aksi halde ülkesinin "gerekeni yapacağını" belirtti.

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OYNAT 01:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e: Ataların dalgayı iyi bilir bunları yenilemeye kalkmayın Van'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye politikasına tepki göstererek 'Her şeyden önce bu milletin mayası öyle dalgaya malgaya gelmez. Biliyorsun. Bu dalga malga filan bunları, geçmişte senin ataların çok iyi bilirler. Tekrar yeniden bunları yenilemeye kalkmayın. Faturası ağır olur' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Türkiye sık sık böyle bir hitabeti benimsiyor" diyen Mitsotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki ülke arasında yapılması planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısını iptal ettikleri yönündeki bir ay önce yaptığı açıklamadan geri dönmesini umut ettiğini belirtti.