Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakisten Türkiye iması Atina saldırıya uğrarsa Macron yardımımıza koşacak
AVRUPA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'Türkiye' iması: Atina saldırıya uğrarsa Macron yardımımıza koşacak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa ile yaptıkları savunma anlaşmasının oylanması öncesi vekillere yaptığı konuşmada Türkiye'yi 'saldırgan' ülke konumunda göstermeye çalışarak, 'Üçüncü bir tarafın saldırması halinde Fransa'nın kendilerini destekleyeceğini' ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yunanistan Başbakanı Miçotakisten Türkiye iması: Atina saldırıya uğrarsa Macron yardımımıza koşacak
​Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Ege ve Doğu Akdeniz'de yaptığı hamle ve açıklamalarla her seferinde gerilimi arttıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa ile imzaladıkları savunma anlaşmasına ilişkin provokatif açıklamalarda bulundu.

Yunanistan ve Fransa arasında savunma paktı
DÜNYA
Yunanistan ve Fransa arasında savunma paktı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa ile yaptıkları savunma işbirliği anlaşmasının 'dış tehdit durumunda Yunanistan ile Fransa'nın birbirinin yardımına koşacağı' anlamına geldiğini teyit etti.

Miçotakis, anlaşmaları onaylamak için toplanan parlamentoda yaptığı konuşmada "Üçüncü bir tarafın iki devletten birine saldırması halinde askeri yardım geleceğini ilk kez açık ve net şekilde taahhüt ediyor" dedi.

Miçorakis, "Akdeniz'de kimin kimi casus belli (savaş sebebi) ile tehdit ettiğini de hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın büyüdüğünü iddia etti: Kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmayı planlıyor
DÜNYA
Yunanistan'ın büyüdüğünü iddia etti: Kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmayı planlıyor

Yunanistan'ın 12 mil kararı savaş sebebi sayılır
GÜNDEM
Yunanistan'ın 12 mil kararı savaş sebebi sayılır

12 MİL MESELESİ

Miçotakis, bu sözleriyle doğrudan Türkiye'yi işaret etti. Türkiye, 1995'te Meclis'te aldığı kararla, Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmasını "savaş nedeni (casus belli)" sayacağını duyurmuştu.

Hulusi Akar: İkinci tacize izin vermeyeceğiz
GÜNDEM
Hulusi Akar: İkinci tacize izin vermeyeceğiz

Atina nabız yokluyor: Balıkçıya ceza değil 12 mil denemesi
DÜNYA
Atina nabız yokluyor: Balıkçıya ceza değil 12 mil denemesi

Yunanistan adaları savaşa hazırlıyor: Türkiye bu tehdide artık kayıtsız kalamaz
DÜNYA
Yunanistan adaları savaşa hazırlıyor: Türkiye bu tehdide artık kayıtsız kalamaz
100 yılın en büyük keşfi

100 yılın en büyük keşfi

İznik'te bulundu: Arkeologları bile şaşırttı.
Bu işte kadın erkek ayrımı yok

'Bu işte kadın erkek ayrımı yok'

​İki çocuk annesi memurluğu bıraktı fabrikanın başına geçti.
Boğaziçinin duran akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi

Stefan Kuntz ile Burak Yılmaz soruları yanıtlıyor

Stefan Kuntz ile Burak Yılmaz soruları yanıtlıyor

Bomba ihbarı yapıldı: Uçak acil iniş yaptı.

Kargoda kaybolan 'dalak' soruşturmasında karar çıktı.

Hain terör saldırısında bir Mehmetçik şehit oldu.
İstanbul kanatlarımın altında

İstanbul kanatlarımın altında

AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.