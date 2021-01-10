Yunanistan basını rahatsız oldu: Arnavutluk yönünü Türkiye'ye çeviriyor
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret Yunanistan’da rahatsızlığa neden oldu. Yunanistan basını ziyareti, "Arnavutluk Yunanistan'a sırtını dönüyor ve yönünü Türkiye'ye çeviriyor" sözleriyle duyurdu.
Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili ilişkileri görüşen Rama, ASELSAN'a da ziyarette bulunmuş, ASELSAN tarafından geliştirilen teknolojilerin kullanılmasını arzu ettiğini belirtmişti.
"Arnavutluk yönünü Türkiye'ye çeviriyor"
Arnavutluk siyasetindeki Yunanistan karşıtlığına dikkat çeken Yunanistan basını, Rama’nın Türkiye ziyaretini "Arnavutluk Yunanistan'a sırtını dönüyor ve yönünü Türkiye'ye çeviriyor" ifadeleriyle duyurdu.
Türkiye'de imzalanan anlaşmaları yazdılar
Haberlerde, ziyaret vesilesiyle "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" kurulmasına ilişkin ortak bildirinin imzalandığı ve Türkiye'nin Arnavutluk'ta tam donanımlı 150 odalı bir şehir hastanenin yapımını üstlendiği yazıldı.