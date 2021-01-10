Dünya Yunanistan basını rahatsız oldu Arnavutluk yönünü Türkiyeye çeviriyor
AVRUPA

Yunanistan basını rahatsız oldu: Arnavutluk yönünü Türkiye'ye çeviriyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret Yunanistan’da rahatsızlığa neden oldu. Yunanistan basını ziyareti, "Arnavutluk Yunanistan'a sırtını dönüyor ve yönünü Türkiye'ye çeviriyor" sözleriyle duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili ilişkileri görüşen Rama, ASELSAN'a da ziyarette bulunmuş, ASELSAN tarafından geliştirilen teknolojilerin kullanılmasını arzu ettiğini belirtmişti.

Arnavutluk stratejik ortak
GÜNDEM
Arnavutluk stratejik ortak

"Arnavutluk yönünü Türkiye'ye çeviriyor"

Arnavutluk siyasetindeki Yunanistan karşıtlığına dikkat çeken Yunanistan basını, Rama’nın Türkiye ziyaretini "Arnavutluk Yunanistan'a sırtını dönüyor ve yönünü Türkiye'ye çeviriyor" ifadeleriyle duyurdu.

Türkiye'de imzalanan anlaşmaları yazdılar

Haberlerde, ziyaret vesilesiyle "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" kurulmasına ilişkin ortak bildirinin imzalandığı ve Türkiye'nin Arnavutluk'ta tam donanımlı 150 odalı bir şehir hastanenin yapımını üstlendiği yazıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumundayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Türkiye Arnavutluk'un en büyük 4. ticaret ortağıdır. Toplam 3.5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumundayız. Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a yapılacak hastaneyi duyurdu: Bizim için leblebi çekirdek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Arnavutluk'ta yapılacak hastane için, 'İstanbul'da Yeşilköy Hava Limanı'nda, Sancaktepe'de 1008'er odalı 2 hastaneyi iki ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için, üç ay dedik. Bu leblebi çekirdek. Ve tabi bütün tıbbi teknik donanımları da olacak' dedi.
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